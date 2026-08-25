Cine este Claudiu Năsui, primul român propus ministru în Republica Moldova. Susținător al politicilor lui Milei

Claudiu Năsui, aflat la al treilea mandat de deputat USR, a fost propus ministru în Guvernul de la Chișinău. Fost ministru al Economiei în România, între 2020 și 2021, el a susținut taxe zero pe salariul minim. Admirator public al președintelui libertarian al Argentinei, Javier Milei, Năsui susține că acest model economic ar trebui aplicat și în România.

În Republica Moldova, Năsui va prelua Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și se va ocupa de debirocratizarea aparatului de stat, rezolvarea problemelor companiilor de stat și a întreprinderilor mici și mijlocii, dar și reducerea cheltuielilor bugetare, potrivit premierului Vasile Tofan.

„Claudiu vine cu o combinație rară de pregătire economică solidă, experiență în sectorul privat, experiență politică și implicare directă în realizarea reformelor guvernamentale”, a spus Vasile Tofan pe Facebook.

„Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori”, a spus Claudiu Năsui despre desemnare.

Cine este Claudiu Năsui

În prezent, Claudiu Năsui, 41 de ani, este deputat și membru în Comisia de buget-finanțe a Parlamentului României. El a anunțat că va demisiona din funcția de deputat în Parlamentul României, pentru a putea prelua mandatul de ministru la Chișinău.

Conform CV-ului său, Claudiu Năsui a fost ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului între ianuarie 2020 și septembrie 2021, în Guvernul Florin Cîțu. Ca parte din mandatul său, el a militat pentru reducerea birocrației și a cheltuielilor statului român din sistemul bugetar.

El a promovat un program economic care presupunea taxe zero pe salariul minim pe economie.

„Zero taxe pe salariul minim îmbunătățește masiv bugetul românilor, și de aici se naște o serie întreagă de efecte binevenite care se vor răsfrânge pozitiv inclusiv asupra încasărilor statului”, spunea Năsui în 2020 într-un interviu pentru SpotMedia.

În perioada 2016-2020, Năsui a fost deputat și membru în Comisia de Buget.

Înainte de a intra în politică, între 2007 și 2016, a lucrat în sectorul privat, în consultanță financiară și în sectorul bancar.

El a absolvit Facultatea de Finanțe a Universității Paris-Dauphine și a făcut un Master la Universitatea Bocconi, în Italia, tot în domeniul finanțelor.

Averea lui Claudiu Năsui

Potrivit ultimei declarații de avere din 2024, Claudiu Năsui are un teren intravilan de 10 metri pătrați și două apartamente în București, dobândite în 2007 și 2016.

El avea conturi și depozite bancare în lei, dolari și în euro. Este vorba de aproape 26.000 de lei, peste 12.000 de euro și 945 de dolari.

Claudiu Năsui mai are și acțiuni și părți sociale la Banca Transilvania în valoare de 239.558 de lei, la Muntenia Global Invest de 167.760 de lei și la Bio Carpatherra în valoare de 800 de lei.

Politicile susținute de Năsui

Pe lângă susținerea taxelor zero pe salariul minim pe economie, Năsui a susținut și desființarea atât a programelor de investiții ale statului precum PNDL, dar și a schemelor de ajutor social precum „Startup Nations”.

El argumenta în 2025 că acestea au produs o „baronizare” a țării care au cheltuit 100.000 de euro „pentru creare unui loc de muncă”.

Deputatul USR este și un adept al măsurilor adoptate de președintele libertarian al Argentinei, Javier Milei care într-un an de zile a trecut bugetul de la deficit la excedent prin măsuri de austeritate.

„Cred că singurul guvern care face ce trebuie în lume este cel al lui Javier Milei din Argentina. E singurul care face ce trebuie și sunt fan de dinainte să fie ales, de când am auzit de el în campanie electorală. În campania electorală FMI le cerea să taie cheltuielile cu 3% din PIB și a zis că el nu le taie cu 3%, el le taie cu 15%. Și a tăiat cu 6% din PIB, suficient cât să transforme un deficit în excedent într-un singur an”, a spus Năsui despre Milei într-un interviu de la Metropola TV.

„Milei nu a ratat șansa istorică de a reforma Argentina. Nu a pierdut timpul. Nu a mers în direcția greșită, nu a naționalizat, nu a crescut taxe sau birocrație. Nu a făcut noi scheme de afaceri pe banii statului. Iar asta a salvat Argentina. De asta ar fi avut nevoie și România”, mai scria Năsui pe pagina sa de Facebook la începutul lunii august.

Aprecierea pentru președintele argentinian este împărtășită și de Vasile Tofan. După ce a preluat mandatul de premier la Chișinău, Tofan a susținut că dacă ar alege un model de guvernare, „ar fi un Milei de Moldova”, referindu-se la modelul de reforme promovat de președintele Javier Milei.