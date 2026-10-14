Cine este Daniel Zamfir, propus de PSD să preia Ministerul Economiei: Senatorul devenit cunoscut pentru proiectele de legi referitoare la bănci

Daniel Zamfir, senator PSD şi lider al grupului parlamentar social-democrat din Senat, este propunerea partidului pentru Ministerul Economiei în viitorul cabinet condus de Luca Niculescu.

Fost parlamentar PNL şi ALDE, Zamfir a devenit cunoscut prin iniţiative legislative din domeniul bancar şi prin poziţiile sale critice faţă de politicile economice ale guvernărilor anterioare, scrie News.ro.

Daniel-Cătălin Zamfir este senator de Bucureşti în legislatura 2024–2028 şi conduce grupul parlamentar al PSD din Senat. Social-democraţii îl propun pentru portofoliul Economiei în noul guvern.

De la PNL la PSD, după trecerea prin ALDE

Zamfir a intrat în Parlament în 2012, când a fost ales deputat de Braşov pe listele Partidului Naţional Liberal. În 2016 a devenit senator, tot de Braşov, iar ulterior a părăsit PNL şi s-a alăturat ALDE, formaţiune condusă atunci de Călin Popescu-Tăriceanu. Mai târziu, s-a înscris în PSD, partid în care a ajuns să conducă grupul parlamentar din Senat.

Este absolvent al Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. Înainte de a ajunge în Parlament, a avut activitate politică la nivel local, inclusiv ca membru al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Daniel Zamfir s-a făcut remarcat în Parlament prin susţinerea unor proiecte legislative care au vizat relaţia dintre bănci şi clienţi.

Una dintre iniţiativele asociate numelui său este legea dării în plată, care permite, în condiţiile prevăzute de lege, stingerea unor obligaţii rezultate din credite prin transferul imobilului ipotecat către creditor.

Proiectul a generat dezbateri privind protecţia debitorilor, efectele asupra sistemului bancar şi condiţiile în care pot fi aplicate prevederile legii. Zamfir a susţinut public necesitatea unor măsuri care să protejeze persoanele îndatorate în relaţia cu instituţiile financiare.

Poziţia în criza politică

În perioada negocierilor pentru formarea Guvernului Luca Niculescu, Zamfir a reprezentat public poziţia PSD privind condiţiile intrării la guvernare. Pe 6 octombrie, el a declarat că partidul nu va acorda un „cec în alb” premierului desemnat şi a cerut oprirea măsurilor de austeritate promovate de fostul guvern condus de Ilie Bolojan.

Ulterior, liderul senatorilor PSD a susţinut că partidul nu va vota un guvern care continuă aceeaşi direcţie economică şi că social-democraţii trebuie să îşi asume guvernarea dacă intră în Executiv.

Declaraţiile sale au făcut parte din negocierile privind programul guvernamental şi distribuirea portofoliilor.

Averea lui Daniel Zamfir

Potrivit declaraţiei de avere rectificative depuse la 11 februarie 2025 şi publicate pe site-ul Senatului, Zamfir deţine mai multe terenuri şi o casă în judeţul Ilfov, precum şi un teren în judeţul Giurgiu. Printre proprietăţile declarate se numără terenuri intravilane în Ştefăneştii de Jos şi Voluntari, cu suprafeţe de 1.400 de metri pătraţi, 1.365 de metri pătraţi şi 800 de metri pătraţi, precum şi un teren de 2.018 metri pătraţi în Bolintin-Vale. Casa din Voluntari are o suprafaţă declarată de 263 de metri pătraţi.

Senatorul a mai declarat bijuterii şi obiecte de artă în valoare estimată de 16.000 de euro, dobândite în perioada 2011–2022, precum şi un autoturism Honda fabricat în 2007. În conturile bancare figura cu 6.887 de lei şi 45 de euro.

Documentul consemnează şi mai multe împrumuturi acordate unor societăţi comerciale, inclusiv sume de 251.244 de lei, 500.000 de lei, 200.000 de lei şi încă 500.000 de lei. Separat, este menţionat un împrumut de 200.000 de lei pentru contribuţia electorală din decembrie 2024. Din indemnizaţia de senator, Zamfir a declarat venituri anuale de 138.685 de lei pentru perioada fiscală indicată în document.