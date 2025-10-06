Cine este Diana Iancu, noua consilieră pe comunicare a președintelui Nicușor Dan

La mai bine de patru luni după ce a devenit președintele României, Nicușor Dan și-a anunțat o mare parte din lista de consilieri prezidențiali. De comunicare se va ocupa Diana Iancu Lazăr, cea cu care a lucrat și la Primăria Capitalei.

Diana Iancu este noul consilier prezidențial pentru comunicare publică începând de astăzi, potrivit comunicatului Administrației Prezidențiale.

Născută în orașul Roșiori de Vede, județul Teleorman, Diana Iancu (fostă Lazăr) este de profesie jurnalistă. A lucrat la secțiile Sinteze și Politic de la ziarul Cotidianul, apoi în redacțiile România liberă, Realitatea.net, după care a fost reporter politic la Antena 3.

A lucrat apoi la Guvern, după care a devenit funcționar public la Primăria Capitalei, acolo unde s-a ocupat de comunicarea primarului Nicușor Dan.