„Cine este el să ne interzică?”. Noi avertizări ale Iranului către Donald Trump

Președintele iranian Masoud Pezeshkian acuză SUA că încearcă să priveze o întreagă națiune de drepturile sale legale, fără nicio justificare, potrivit site-ului iranian din exil Iran International.

„Președintele SUA spune că Iranul nu ar trebui să-și exercite drepturile nucleare, dar nu explică pentru ce crimă”, a declarat, duminică, Pezeshkian. „La urma urmei, cine este el să priveze o națiune de drepturile sale legale?”, a adăugat el.

Pezeshkian a mai precizat că Iranul nu urmărește o escaladare a conflictului regional. „Iranul nu încearcă să extindă războiul, nu a inițiat niciun conflict și nu o va face. Nu am atacat nicio țară și, în circumstanțele actuale, nu avem intenția de a ataca nicio parte. Ne angajăm doar în autoapărare legitimă.”

Realitatea regională contrazice însă retorica pacifistă a Teheranului. Pe parcursul conflictului, forțele iraniene au lansat atacuri ce au cuprins aproape tot Orientul Mijlociu — de la statele din Golf și Iordania, până în Siria, Irak și Turcia. Aria de acțiune a inclus și baze britanice sau teritoriul Cisiordaniei, extinzându-se până la incidente maritime cu nave thailandeze și activități nedeclarate în Azerbaidjan.

Pezeshkian a insistat însă asupra poziției de victimă a țării sale. „Asasinarea oamenilor de știință, atacurile asupra centrelor științifice, vizarea persoanelor nevinovate și uciderea a 168 de elevi nu au nicio justificare, iar niciun om liber din lume nu acceptă un astfel de comportament”, a conchis liderul de la Teheran.

Trump: Situația „merge foarte bine”

Declarațiile de duminică ale președintelui Pezeshkian vin după o serie de afirmații controversate ale liderului SUA.

Pe 16 aprilie 2026, Trump susținea că negocierile cu Iranul progresează rapid. Donald Trump afirma atunci chiar că Teheranul „a acceptat să ne predea pulberea nucleară” — folosind acest termen pentru a desemna stocurile de uraniu — și că ia în calcul o vizită la Islamabad pentru semnarea unui acord de pace.

Pe 17 aprilie 2026, liderul de la Casa Albă a declarat că Statele Unite vor prelua controlul asupra resurselor nucleare iraniene, afirmând că uraniul din Iran va fi adus în SUA prin excavări masive.

Ulterior, președintele SUA a descris situația din Iran ca mergând „foarte bine”, în ciuda faptului că tensiunile au fost alimentate de situația din Strâmtoarea Ormuz.

Această cale maritimă, vitală pentru tranzitul a aproximativ 20% din volumul global de petrol, a fost redeschisă vineri, însă forțele iraniene au decis închiderea ei din nou în cursul zilei de sâmbătă. Măsura a declanșat o blocadă maritimă și a crescut iminent riscul unui conflict direct cu forțele navale americane prezente în regiune.