Cine sunt cei doi finanțatori principali ai campaniei electorale a lui Nicușor Dan. Oameni cu afaceri în SUA, fondatorii uneia dintre cele mai cunoscute firme românești în lume și sponsor Ferrari 

Președintele Nicușor Dan a dezvăluit luni că, în precampania pentru alegerile locale din 2024, a avut donații de 1.750.000 de lei. „Dintre donatori, Măriuca și Florin Talpeș, 660.000 de lei”, a susținut Nicușor Dan la conferința de presă de la Cotroceni. Soții Talpeș au fost donatorii campaniei lui Nicușor Dan și în precampania pentru prezidențiale din 2025. Cine sunt ei.

Familia Măriuca și Florin Talpeș au fost principalii sponsori ai președintelui Nicușor Dan, conform cifrelor furnizate luni de șeful statului, la conferința de presă de la Cotroceni.

Cine este Florin Talpeș

Florin Talpeș (68 de ani) este cunoscut drept fondatorul Bitdefender, firmă creată în 2001, producătoare a softului antivirus cu același nume, care cu un deceniu în urmă ajunsese să fie recomandat de The New York Times ca unul dintre antivirușii de top ai lumii și s-a dezvoltat în ceea ceea ce firma numește ”lider global în securitate cibernetică”. Are o cifră de afaceri de 435 de milioane de dolari, conform Ziarului Financiar.

Bitdefender lucrează, potrivit declarațiilor publice ale lui Florin Talpeș, în special cu piața din SUA, având astăzi birouri în România, SUA, Australia, Marea Britanie și în alte țări.

Din 2022, Bitdefender a devenit cunoscut dincolo de piața IT și de cybersecurity, fiind sponsor al Ferrari în Formula 1. Conform informațiilor din piața auto, parteneriatul valorează ”zeci de milioane de euro”, pe care compania îi plătește pentru asocierea cu cea mai cunoscută echipă de F1.

Parteneriatul include, printre altele, și evenimente cu piloții de la Ferrari – Lewis Hamilton și Charles Leclerc.

Cine este Măriuca Talpeș

Matematiciană ca și soțul său, Măriuca Talpeș are mai multe proiecte nonprofit de finanțare în educație.

Măriuca Talpeș este CEO al Intuitext, companie cu activitate în domeniul digitalizării educaţiei şi manualelor şcolare, potrivit Ziarului Financiar. Este unul dintre sponsorii proiectului anual de premiere a celor mai buni profesori din România.

Nicușor Dan: „810.000 de lei de la Măriuca și Florin Talpeș”

La conferința de presă de luni, 14 iulie, Nicușor Dan a nominalizat donatorii din campania prezidențială din mai 2025. A spus că au fost zeci de mii de mici donatori și s-a referit, indicându-i nominal, și pe marii donatori.

Președintele a început cronologic cu donațiile din campania pentru alegerile locale din 2024, acolo unde a primit 660.000 de lei de la Măriuca și Florin Talpeș și 250.000 de lei de la omul de afaceri Bogdan Micu.

În precampania pentru alegerile prezidențiale, președintele României a primit donații de 9.500.000 de lei și a cheltuit 7.000.000, conform datelor oferite de acesta. Principalii donatori ai campaniei au fost directorii Bitdefender, Măriuca și Florin Talpeș și directorul Altex, Dan Ostahie, ei contribuind cu câte 810.000 de lei, suma maximă de finanțare a unei persoane fizice.

Un alt donator a dorit să rămână anonim

Printre donatori s-au numărat și Aurel Iancu, care a donat 500.000 de lei și Ana Maria Mihai, 250.000 de lei, a mai spus președintele.

Nicușor Dan a primit 485.000 de lei de la o „persoană care a vrut să rămână confidențială”, susținând că numele acesteia a fost declarat la AEP. Conform aceleiași declarații, Dan a primit 18.700 de donații mai mici de 25.000 de lei, de la peste 15.000 de donatori unici.

Familia Talpeș l-a finanțat pe Nicușor Dan și în campania pentru Capitală din 2016.

Au intrat în afaceri imediat după Revoluție

Soții Măriuca și Florin Talpeș, matematicieni de profesie, au debutat în mediul de business prin fondarea companiei Softwin în 1990, prima firmă de pe piața românească de software certificată ISO 9001, apoi AntiVirus eXpert (AVX), potrivit Forbes.

Într-un articol din 2018, BBC scria despre cum „revoluția violentă” din România a dat naștere „unui brand global”, respectiv brandul construit de cei doi români.

În 2001, afacerea s-a transformat în ceea ce este astăzi Bitdefender. În 2004, Bitdefender ieșea în afara României cu primele birouri în Statele Unite ale Americii, Germania și Regatul Unit.

Florin și Măriuca Talpeș, alături de pilotul Ferrari, Charles Leclerc Foto: Bitdefender

În 2007 fondul de investiții Axxess Capital, sub conducerea românului Horia Manda, tot matematician, a cumpărat 7% din acțiunile Bitdefender pentru șapte milioane de dolari.

La 10 ani distanță, un alt fond de investiții, Vitruvian Partners, a achiziționat o participație de 30% în companie, pentru aproximativ 180 de milioane de dolari.

La momentul respectiv, valoarea producătorului de soluţii de securitate informatică era evaluată la 600 de milioane de euro, iar cei doi fondatori își păstrau pachete majoritare de acțiuni.

Tot în 2017, Bitdefender a preluat compania franceză Profil Technology, iar la un an distanță a efectuat două achiziții suplimentare – SMS eTech din Australia și RedSocks Security BV din Olanda. În prezent, compania deține birouri în întreaga lume.

„Țineți minte că astăzi e nevoie de sub un minut din vocea voastră ca să o putem clona”

Legat de interacțiunea dintre tehnologie și democrație, de riscurile, dar și de avantajele care decurg de aici, Florin Talpeș a povestit, într-un interviu acordat în 2024 jurnalistei Andreea Roșca, ce farsă i-a făcut echipa Bitdefender de la Iași.

„Acum ceva vreme, colegii mei din Iași mi-au arătat un mic fragment de voce, în care eu dădeam niște ordine, pe care evident că nu le dădusem. Voiau să-mi arate cât de ușor e”.

„Țineți minte că astăzi e nevoie de sub un minut din vocea voastră ca să o putem clona. Acum câțiva ani aveam nevoie de sute de ore. Era greu să găsești înregistrări de sute de ore cu cineva ca să faci asta. Astăzi poți să clonezi pe oricine”.

„Aici este problema. Că cineva care stăpânește bine știința persuasiunii poate face multe. Știința persuasiunii combinată cu psihologia devine dark psychology, psihologie neagră”, a spus Talpeș.

„Piaţa numărul unu este SUA”

Bitdefender este un producător global de soluții de securitate cibernetică, cu sediul central în București și birouri în Europa, America de Nord, Asia și Australia, conform declarațiilor companiei.

Piaţa americană generează 40% din veniturile Bitdefender, una dintre cele mai de succes companii de IT din România, care a devenit un lider la nivel global pe piaţa soluţiilor de securitate cibernetică, în timp ce piaţa vest-europeană generează alte 40% din venituri, spunea vara trecută, Talpeş într-un interviu pentru canalul video online creat de bursa din New York, intervenție relatată de ZF.ro.

„Suntem prezenţi în 150 de ţări. Piaţa numărul unu este SUA, care generează peste 40% din venituri. A doua cea mai mare piaţă este Europa de Vest, cu alte 40% din venituri”, explica atunci Talpeş.

Întrebat de România, cofondatorul Bitdfender a spus că piaţa nu este una mare din punct de vedere al veniturilor ci una critică din punct de vedere al resurselor umane, a talentelor inginereşti.