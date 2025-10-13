Cine este Miriam Adelson, miliardara mega-donatoare pe care Trump a lăudat-o personal în fața parlamentului israelian

Miriam Adelson a luat parte la sesiunea din 13 octombrie 2025 a parlamentului israelian, unde președintele Donald Trump a susținut un discurs după încheierea armistițiului dintre Israel și Hamas, FOTO: Saul Loeb / AFP / Profimedia Images

Președintele Donald Trump a pus în lumină în discursul pe care l-a susținut luni în parlamentul israelian influența considerabilă a mega-donatoarei Miriam Adelson asupra politicii SUA față de Israel, amintind vizitele ei frecvente la Casa Albă alături de soțul ei, magnatul cazinourilor Sheldon Adelson, relatează Reuters.

Sheldon Adelson, care a murit în 2021, a construit cel mai mare imperiu de cazinouri din lume în calitate de director al Las Vegas Sands Corp și a investit o mare parte din averea sa în susținerea politicienilor și politicilor conservatoare din Statele Unite și Israel.

Ambii soți Adelson au fost cunoscuți pentru filantropie și afacerile lor din Israel, precum și pentru donațiile către cauze evreiești.

„Ea iubește Israelul”, a declarat Trump luni în fața Knessetului, parlamentul unicameral al Israelului. El a atribuit cuplului rolul de a fi influențat decizii pe care le-a luat în timpul primului său mandat de președinte, precum recunoașterea în 2017 a Ierusalimului ca fiind capitala Israelului, mutarea în 2018 a ambasadei SUA în orașul sfânt și susținerea din 2019 a suveranității israeliene asupra Înălțimilor Golan ocupate.

Făcând un gest către Adelson, medic născut în Israel și donator major al campaniilor sale prezidențiale, Trump a spus:

„Ridică-te în picioare, Miriam”, înainte de a povesti cum familia Adelson îl contacta și îl vizita regulat în Biroul Oval.

Speaking in Israel, Trump suggests he moved the embassy to Jerusalem as a promise to the Adelsons, who he says have paid more visits to the White House than anyone he can think of.



He then says he asked Miriam if she loves Israel or America more and she refused to answer. Insane pic.twitter.com/jg9VXciRgg — Keith Woods (@KeithWoodsYT) October 13, 2025

A glumit că soțul ei era atât de persistent încât „ar fi intrat pe fereastră”, comentarii despre care Reuters notează că subliniază accesul extraordinar și impactul cuplului asupra administrației Trump. Cu un zâmbet pe buze, președintele american a spus luni despre Miriam Adelson că „are 60 de miliarde de dolari în bancă”.

Apoi a adăugat, stârnind râsete: „Cred că ea spune: ‘Nu, mai mult’”. A lăudat-o ca pe „o femeie minunată” a cărei devotament era atât de profund, încât a refuzat odată să spună pe ce țară iubește mai mult – Israelul sau Statele Unite.

Trump i-a acordat lui Miriam Adelson cea mai înaltă distincție civilă a SUA în timpul primului său mandat de președinte

Un înalt oficial american a declarat pentru Reuters că Miriam Adelson a jucat un rol în culise, îndemnând Casa Albă să continue eforturile pentru eliberarea ostaticilor pe care Hamas i-a răpit din Israel în atacul său sângeros din 7 octombrie 2023.

Ultimii supraviețuitori s-au întors luni în Israel, ca parte a armistițiului mediat de administrația Trump între Israel și Hamas.

În 2018, Trump i-a acordat Miriam Adelson „Medalia Prezidențială a Libertății”, menționând că a susținut cercetarea în domeniul dependenței, a fondat centre medicale împreună cu regretatul ei soț și a contribuit la lansarea Fundației de Cercetare Medicală Adelson.

Miriam Adelson s-a născut Miriam Farbstein în Tel Aviv în 1945, din părinți care au fugit din Polonia înainte de Holocaust. În anii 1950, familia ei s-a stabilit în Haifa, unde tatăl său deținea și administra mai multe cinematografe. A frecventat Școala Hebrew Reali timp de 12 ani.

Înainte de căsătoria cu Sheldon, Miriam a fost căsătorită cu Ariel Ochshorn, de asemenea medic, cu care a avut două fiice. Cuplul a divorțat până în 1986.