Cine este noul președinte din Paraguay, Pedro Alliana

Vicepreședintele Paraguayului, Pedro Alliana, a preluat funcția supremă a țării după după ce Senatul l-a pus sub acuzare și l-a destituit pe șeful statului, Santiago Peña, pe fondul unei crize bancare care a declanșat reacții politice puternic.

Președintele de dreapta al Paraguayului a fost plasat în arest la domiciliu la câteva minute după ce a fost demis de Congres.

Peña a pierdut sprijinul unor personalități de seamă din cadrul Partidului Colorado, formațiunea conservatoare aflată la guvernare, după ce parlamentarii l-au învinuit de prăbușirea instituției de creditare digitală „ueno”, care a lăsat milioane de clienți fără acces la conturile lor.

Se pregătea de candidatura la prezidențiale în 2028

Alliana, în vârstă de 52 de ani, va ocupa funcția până la sfârșitul mandatului lui Peña, în august 2028.

Lider de lungă durată al Partidului Colorado, care sperase să-și încununeze deceniile de activism politic cu o candidatură la președinție în 2028, Alliana și-a atins obiectivul cu doi ani mai devreme.

El a rămas loial lui Peña până luni, când a anunțat că își suspendă candidatura pentru alegerile primare ale partidului din decembrie, în timp ce guvernul se ocupă de criza financiară din țară.

„Vreau să fiu președinte al Republicii. Cred că am capacitatea, am cunoștințele, am ideile”, a declarat Alliana presei luni.

S-a delimitat la timp de Pena

În cadrul aceleiași apariții, el a afirmat că nu este dispus să-și asume responsabilitatea pentru greșelile comise de alții.

Această mișcare a fost percepută pe scară largă ca un semn al distanțării crescânde față de Peña, pe măsură ce presiunea asupra președintelui creștea din cauza modului în care a gestionat criza legată de Ueno. Peña fusese partener de afaceri în cadrul grupului care deținea instituția de credit până în martie 2025.

Timp de șapte ani, Alliana a ocupat funcția de președinte al Partidului Colorado, care a guvernat Paraguayul în cea mai mare parte a ultimelor opt decenii, și a urcat pe scara ierarhică politică alături de fostul președinte Horacio Cartes.

Plecarea lui Pena, o problemă pentru investițiile străine

„O președinție condusă de Alliana înseamnă continuitate politică, dependență de Cartes și un mandat slab”, a afirmat Mariano Machado, analist principal pentru America la Verisk Maplecroft.

„Plecarea lui Peña îl elimină pe cel care era principalul motiv pentru investiții în Paraguay. Este de așteptat ca politica macroeconomică ortodoxă să continue, dar cu o presiune mai mare pentru cheltuieli în perspectiva alegerilor din 2028”, a adăugat acesta.

Alliana a promovat relația strânsă dintre Paraguay și Statele Unite, declarând pentru Infobae într-un interviu din august anul trecut că inițiativa de securitate regională a administrației Trump, „Shield of the Americas”, va permite Paraguayului să combată mai eficient crima organizată.

De asemenea, el a susținut cu fermitate sprijinul acordat de Paraguay Taiwanului, una dintre cele doar 12 țări care mențin relații diplomatice oficiale cu insula, precum și Israelului.

Înainte de a deveni vicepreședinte în 2023, Alliana a petrecut un deceniu în Camera Deputaților, reprezentând departamentul sudic Ñeembucú, unde s-a născut și unde a ocupat, de asemenea, funcția de guvernator la începutul carierei sale politice. Este considerat un politician rezervat, cu legături strânse cu conducerea Partidului Colorado.