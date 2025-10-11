Cine este omul care a înfruntat măsurile luate pe cod roșu, cu o postare virală: „S-a mers prea departe”

O postare pe pagina de Facebook Climatologie si Prognoze globale a devenit virală în seara în care a intrat în vigoare un cod roșu de ploi în București și cinci județe din sudul țării. HotNews.ro a vorbit cu Alex Damian, autorul postării cu peste un milion de vizualizări, care nu este climatolog, dar a absolvit Geofizică și e pasionat de meteorologie.

„Nu vine potopul lui Noe și nici sfârșitul lumii”, începea postarea făcută în seara de 7 octombrie, publicată cu câteva ore înainte să intre în vigoare alerta cod roșu de ploi, din cauza ciclonului Barbara.

Mesajul îndemna la calm și critica dur autoritățile pentru că au luat măsura transmiterii unui mesaj RO-Alert. Postarea a avut aproape 9.000 de reacții și peste 3.500 de distribuiri.

În vârstă de 37 de ani, Alex Damian este de profesie inginer electronist, absolvent de Geofizică. A creat pagina „Climatologie și Prognoze globale” în 2019, iar de atunci o administrează împreună cu alți pasionați de climă. Pagina are peste 63.000 de urmăritori și „este independentă, fără finanțare sau afiliere politică”.

Cum s-a hotărât să posteze

Într-un dialog cu HotNews, el povestește cum a ajuns să posteze mesajul. Marți, când a plecat de la serviciu, l-a auzit la radio pe Raed Arafat cum îi îndemna pe oameni să-și facă provizii, iar acasă a văzut la trei televiziuni cum se explica pe larg ce provizii să-și facă oamenii.

„Apoi, prietenii mi-au trimis postarea unui influencer care a scris că se așteaptă grindină de mari dimensiuni, iar pe TikTok s-a viralizat o postare în care cineva spunea că sunt așteptate tornade dinspre vest”.

Spune că a decis să publice textul fiindcă era mult prea multă panică în jur și veneau informații alarmiste, și uneori greșite, din toate părțile.

Mesajul RO-Alert

Cel mai mult l-a deranjat emiterea mesajului RO-Alert, care, spune el, a creat panică nejustificat.

„Sistemul Ro-Alert a fost promovat ca fiind un sistem de urgență, utilitatea lui este foarte mare, să poți să anunți oamenii despre o urgență este ceva foarte bun. Dar dacă se anunță ploi despre care se discută de aproape cinci zile înseamnă că este o problemă, fiindcă oamenii nu-l vor mai crede după aceea”, spune Alex Damian.

Bărbatul crede că „s-a mers prea departe” când oamenii au fost sfătuiți de autorități să-și facă provizii.

„Am apucat să discut cu două persoane care au făcut atac de panică, pentru că telefonul suna din cauza Ro-Alert, la televizor erau sfătuiți să-și facă provizii și atunci care ar putea fi imaginea unui om simplu, neinteresat de vreme, despre fenomen? Vine cataclismul!”

„ANM a făcut bine că a dat cod roșu”

Alex Damian spune că nu contestă emiterea codului roșu de meteorologi. De altfel, prognoza s-a adeverit: în București a plouat în două zile cât în două luni.

„ANM a făcut bine că a dat cod roșu. Bucureștiul a luat 60 l/mp la ultimul episod și venea un nou episod care avea potențialul să meargă până la 100 l/mp, puteau să se acumuleze deci 160 l/mp. Codul ANM a fost dat pentru o situație în care foarte puține persoane puteau să-și dea seama în ce direcție vor evolua modelările. A fost un fenomen complex”, declară acesta.

Datele ANM arată că la București precipitațiile au totalizat 140 l/mp pentru primele opt zile din octombrie, de trei ori peste media întregii luni. La două stații meteo a fost depășit recordul absolut de ploaie pe octombrie, care data de la 1972.

De ce ne temen de cicloni

Ciclonii sunt fenomene atmosferice normale în România și apar extrem de des, însă, în ultima perioadă, termenul a luat conotația dezastrului. L-am întrebat pe Alex Damian de ce crede că se tem românii de cicloni.

„Termenul a fost folosit ceva vreme în titluri bombastice, oamenii au prins ideea titlului, dar au început să urască denumirea, așa că acum, când văd titluri de genul «Vine ciclonul peste România», «Vortex polar peste România», apare o reacție de enervare”. În buletinele meteo din anii ’80 și ’90 apărea foarte des termenul de ciclon (și anticiclon), adaugă el.

Potrivit lui Alex Damian în România putem avea cicloni care să aducă doar o perioadă înnorată, însă putem avea cicloni care aduc ploi torențiale și chiar produc inundații.