Cine este Ştefania Simion, consilierul pe probleme de Mediu al președintelui Nicușor Dan

Ștefania Simion a fost numită de Nicușor Dan consilieră de stat pentru mediu. Acum patru ani, ea a fost consiliera lui Nicușor Dan și la Primăria Capitalei. În ultimii trei ani, a fost director al Administrației Parcului Național Văcărești.

A militat pentru apărarea patrimoniului de la Roșia Montană, fiind coordonator juridic al Asociației Alburnus Maior. Ea a fost și consilier juridic la Mining Watch, o organizatie care lupta împotriva proiectelor miniere.

Ștefania Simion a fost consilier juridic la asociația Salvați Bucureștiul, înființată de Nicusor Dan. Din 2017 este avocat în baroul București.

În 2021, Nicușor Dan o numea consilier pe probleme juridice și de mediu la Primăria Capitalei, iar în 2022 a fost numită director al Administrației Parcului Național Văcărești. Una dintre primele decizii luate a fost demontarea foișoarelor, pe motiv că nu erau sigure și începuseră să putrezească.

Din declarația de avere reiese că are două apartamente în București și unul în Cluj, dar și un credit la bancă, în valoare de 38.200 lei, contractat în 2023 și scadent în 2028. Venitul anual încasat din salariul de administrator al Parcului Național Văcărești a fost de 123.312 lei, se mai scrie în declarație.