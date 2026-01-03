Cine sunt aliații Venezuelei. Țara care a acuzat SUA de „atac criminal” după loviturile de la Caracas

Un soldat columbian dislocat în Cucuta, stă de pază la punctul de trecere a frontierei cu Venezuela, pe 3 ianuarie 2026, după ce forțele americane l-au capturat pe liderul venezuelean Nicolas Maduro în urma lansării unei „ofensive de amploare” asupra țării sud-americane. Credit line: Schneyder MENDOZA / AFP / Profimedia

Atacul SUA asupra Venezuelei în dimineața de 3 ianuarie a reconfigurat harta diplomatică a Americii Latine. Puținii aliați rămași ai regimului de la Caracas au fost obligați să adopte poziții radicale, în timp ce vechii adversari regionali au salutat intervenția drept un pas decisiv spre sfârșitul unei ere de instabilitate și autoritarism.

Desfășurarea evenimentelor din Venezuela, LIVETEXT pe HotNews

Venezuela a devenit din ce în ce mai izolată, în special după alegerile contestate ale lui Nicolas Maduro din 2024, scrie Al Jazeera, care trece în revistă aliații țării lovite de SUA sâmbătă.

Izolarea diplomatică a lui Maduro s-a accentuat pe două fronturi: reticența liderilor de stânga din țări precum Brazilia și Columbia, dublată de pierderea aliaților tradiționali din Honduras și Saint Vincent și Grenadine, în urma alegerilor de la sfârșitul anului 2025.

La nivel regional, Cuba și Nicaragua au rămas aliați fideli ai Venezuelei, în timp ce China și Rusia au continuat să mențină legături economice și strategice puternice cu Venezuela, iar legăturile cu Iranul s-au consolidat datorită opoziției comune față de politica SUA.

Rusia a condamnat atacul SUA

Rusia, considerată cel mai important și vocal aliat al Venezuelei, a reacționat imediat după atacurile SUA asupra Caracasului acuzând oficial Washingtonul de un „atac criminal” și de o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Prin prăbușirea lui Maduro, Rusia pierde atât un partener ideologic, cât și un punct major de sprijin strategic în regiune, potrivit The Hill.

O reacție neașteptă a venit din partea Columbiei, țara care deține statutul oficial de aliat major non-NATO al Washingtonului. Președintele Gustavo Petro a transmis pe X, imediat după ce au început atacul SUA: „În acest moment, Caracasul este bombardat… bombardat cu rachete”.

Apoi, liderul columbian a revenit cu un mesaj pe rețeaua socială, afirmând că „Republica Columbia își reiterează convingerea că pacea, respectarea dreptului internațional și protecția vieții și a demnității umane trebuie să prevaleze asupra oricărei forme de confruntare armată”.

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a emis o condamnare dură pe rețelele de socializare, acuzând Washingtonul că a efectuat un „atac criminal” împotriva Venezuelei și solicitând o reacție internațională urgentă.

Într-o declarație, Ministerul de Externe al Iranului a afirmat că „condamnă cu fermitate atacul militar american asupra Venezuelei și încălcarea flagrantă a suveranității naționale și a integrității teritoriale a țării”.

UE a reiterat că Maduro, „nu are legitimitate”

Uniunea Europeană a spus în repetate rânduri că președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, „nu are legitimitate”, dar principiile dreptului internațional trebuie respectate, a declarat sâmbătă Kaja Kallas, șefa politicii externe a blocului comunitar.

„Am vorbit cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela”, a transmis Kaja Kallas, într-o postare pe pagina sa de X.

Diplomata principală a blocului comunitar a adăugat că a cerut respectarea dreptului internațional în această situație.

„UE a declarat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a apărat o tranziție pașnică. În toate circumstanțele, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere. Siguranța cetățenilor UE din țară este prioritatea noastră principală”, a mai transmis Kaja Kallas.

Maduro, vizat de acuzații de trafic de droguri în SUA

Administrația Trump susține că Nicolas Maduro este un infractor și a încercat să-l urmărească penal prin sistemul juridic american.

În 2020, în timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, Maduro a fost inculpat în Districtul de Sud al statului New York pentru „narco-terorism”, conspirare pentru importul de cocaină în SUA și alte acuzații conexe.

Administrația Trump a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean. Această recompensă a fost majorată la 25 de milioane de dolari în ultimele zile ale administrației Biden, la începutul lunii ianuarie 2025, și a fost crescută la 50 de milioane de dolari în august 2025, după ce Trump a preluat un al doilea mandat și a desemnat gruparea Cartel de los Soles drept organizație teroristă străină.

Administrația a susținut că Maduro este liderul acestei grupări, pe care o descrie drept o organizație criminală.

„Această acuzație, această afirmație, că regimul Maduro este o organizație narcoteroristă nu se bazează pe declarații politice sau speculații. Se bazează pe probe prezentate unui juriu în Districtul de Sud al statului New York, care a emis o inculpare”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio la o conferință de presă de luna trecută.

Trump a scris într-un mesaj distribuit pe rețelele sociale, sâmbătă dimineața devreme, că Maduro a fost capturat „în colaborare cu forțele de ordine americane” și a promis mai multe detalii mai târziu în cursul zilei.

Ulterior, procurorul general al SUA a anunțat sâmbătă că liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare și vor fi judecați la New York.