Maduro susține că Venezuela este vizată de SUA cu „opt nave militare cu 1.200 de rachete”. „Cea mai mare amenințare văzută pe continent în ultimii 100 de ani”

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a spus, luni, că țara sa este vizată de navele militare americane și a declarat stare de „pregătire maximă pentru apărare”, transmite AFP.

SUA, care îl acuză pe Maduro că se află la conducerea unui cartel de droguri, au anunțat desfășurarea de nave de război în sudul Mării Caraibilor, în cadrul a ceea ce a numit o operațiune pentru combaterea traficului de droguri. Washingtonul nu a amenințat cu o eventuală invazie.

Cu toate acestea, într-o conferință cu presa internațională, luni, la Caracas, președintele Venezuelei a criticat insistent „cea mai mare amenințare care a fost văzută pe continentul nostru în ultimii 100 de ani”, sub forma a „opt nave militare cu 1.200 de rachete și un submarin care vizează Venezuela”.

Una dintre nave, un crucișător cu rachete ghidate, a fost observată traversând Canalul Panama din Oceanul Pacific în Marea Caraibilor vineri seară.

„Ca răspuns la presiune militară maximă, am declarat pregătire maximă pentru a apăra Venezuela”, a declarat președintele Maduro.

El susține că sunt înrolați ca rezerviști peste 8 milioane de venezueleni. Caracasul a anunțat deja patrule sporite în apele teritoriale naționale.

Recompensă de 50 de milioane de dolari pe numele lui Maduro

Washingtonul a dublat recompensa pentru capturarea lui Maduro, la 50 de milioane de dolari, în condițiile în care SUA și o bună parte a comunității internaționale nu recunosc alegerile care au avut loc în Venezuela în 2018 și 2024 și au fost marcate de acuzații de fraudă și opresiune asupra alegătorilor, în urma cărora a fost declarat câștigător.

Cunoscut pentru tiradele sale aprinse, adesea anti-americane, Maduro a declarat luni că liniile de comunicare cu Statele Unite s-au întrerupt și a promis că Venezuela „nu va ceda niciodată șantajului sau amenințărilor de niciun fel”.

În conferința de presă de luni, el l-a acuzat pe secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, că a încercat să îl ducă pe președintele Donald Trump către „o baie de sânge… cu un masacru împotriva poporului Venezuelei”.

În schimb, președintele din Guyana, Irfaan Ali, a salutat desfășurarea militară americană.

Guyana și Venezuela se află într-o dispută referitoare la Essequibo, o regiune de graniță bogată în petrol, care reprezintă două treimi din teritoriul Guyanei, dar este revendicată și de Venezuela.

Retorica bilaterală s-a intensificat de când ExxonMobil a descoperit zăcăminte masive de petrol acum un deceniu în largul coastei Essequibo, care este administrată de Guyana de peste 100 de ani.

Maduro a fost în vizorul lui Trump încă din primul mandat al actualului președinte american. Totuși, politica lui Trump de presiune maximă asupra Venezuelei, inclusiv printr-un embargo asupra petrolului, nu a reușit să-l înlăture pe Maduro de la putere.

Săptămâna trecută, Caracas a solicitat Organizației Națiunilor Unite să intervină în dispută, cerând „încetarea imediată a desfășurării militare americane în Caraibe”.

Luni, Maduro a declarat că Venezuela este pregătită pentru „o perioadă de luptă armată în apărarea teritoriului național” în cazul unui atac.