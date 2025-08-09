Cine sunt cele două persoane care au murit în accidentul aviatic din Arad. Pilotul avea o experiență bogată la companii aviatice mari

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit azi, la Arad. Foto Aradon.ro

Pilotul Vlad Zgărdău avea o experiență de zbor de peste două decenii și a lucrat pentru WizzAir, Tarom și Carpatair, relatează publicația locală Aradon. Alături de el, în avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit sâmbătă în Arad, se afla un tânăr de 18 ani.

Ambele persoane au decedat după ce avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit sâmbătă, în jurul orei 11.45, în curtea Astra Vagoane din Arad.

Conform declarațiilor oferite pentru Aradon de Dan Cojocaru, comandantul Aerodromului „Charlie Bravo” din Șiria, avionul de mici dimensiuni a decolat fără probleme, iar după câteva minute de zbor, turnul de control a anunțat prăbușirea avionului. La manșă se afla Vlad Zgărdău, un experimentat pilot de linie, care a pilotat timp de aproape două decenii avioane comerciale ale unor companii precum Carpatair, Tarom și Wizz Air.

Pilotul se autodescria pe pagina personală drept „căpitan experimentat, cu un istoric dovedit de activitate în industria companiilor aeriene/aviației. Specializat în Mentenanța aeronavelor, Aeroporturi, Aerospațial, Aviație comercială și Planificarea zborurilor”.

Pe Facebook, mai multe persoane au postat mesaje de condoleanțe după accidentul aviatic. „Piloții nu mor niciodată; ei doar decolează și nu se mai întorc”, a scris un prieten al pilotului.

Potrivit presei locale, inițial forțele de intervenție au transmis că victime sunt un bărbat de 45 de ani și unul de 47, însă informațiile obținute ulterior au stabilit că una dintre victime este un băiat de 18 ani, care avea asupra sa telefonul tatălui său, un om de afaceri din Arad.

Tânărul de 18 ani a mers la aerodromul Șiria alături de tatăl și de fratele său. Ceilalți doi au rămas la Șiria, așteptând probabil să zboare și ei ulterior, potrivit Aradon.

După prăbușirea din curtea fabricii aflate pe Calea Aurel Vlaicu, avionul de mici dimensiuni a luat foc. Serviciul privat pentru situații de urgență din cadrul societății a stins incendiul înainte de sosirea pompierilor militari.

O anchetă urmează să stabilească motivele prăbușirii avionului de mici dimensiuni.