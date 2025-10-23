Cine sunteți voi să vă bateți joc de noi? Șeful instituției câștigă 33.000 de euro pe lună

LPF ne transmite prin Justin Ștefan că derby-ul care era „programat” pentru 7 decembrie s-ar putea juca în altă zi, din cauza alegerilor la Primăria Capitalei. Este vorba despre meciul dintre FCSB și Dinamo.

Mi-a sărit în ochi acel „programat”. Ok, de cele mai multe ori, meciurile importante din Liga 1 se joacă duminică seară, din motive de audiență. De înțeles, se poate presupune că și la acest meci va fi la fel.

Dar cu presupunerile nu faci nimic. Se întâmplă să fie puse și în alte zile. U Craiova – Dinamo s-a jucat vineri. U Cluj – CFR luni. Până la derby-ul FCSB – Dinamo mai e o lună și jumătate. Problema e alta: că, în general, nu se știe programul unei etape care se joacă peste 2 săptămâni!

De ce ne batem joc de suporteri?

În acest moment, un utilizator care intră pe lpf.ro nu poate afla când joacă nicio echipă din etapa #16, perioada 7-10 noiembrie. Și așa se întâmplă mereu. Un mister total, se dau informații cu pipeta.

