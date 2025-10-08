Cine va câștiga Premiul Nobel pentru Literatură în 2025? Printre scriitorii considerați favoriți în acest an se află și Mircea Cărtărescu

Joi după-amiază, la Stockholm va fi anunțat Premiul Nobel pentru Literatură, așa că a sosit din nou acea zi a anului când cititorii, editorii, traducătorii, librarii și, desigur, scriitorii, încearcă să prezică cine va câștiga, scrie El Pais.

Dincolo de afinitățile personale care pot umbri judecata în astfel de discuții, ce spun casele de pariuri? Potrivit Ladbrokes, una dintre cele mai mari case internaționale de pariuri, scriitoarea chineză Can Xue și maghiarul László Krasznahorkai se află în frunte anul acesta.

Aceștia sunt urmați la egalitate de mai mulți autori: Cristina Rivera Garza din Mexic, Enrique Vila-Matas din Spania, Gerald Murnane din Australia, Thomas Pynchon din SUA și Mircea Cărtărescu.

Ca o paranteză, Can Xue a fost considerată favorită și anul trecut, când Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat în cele din urmă de scriitoarea sud-coreeană Han Kang.

Coroborarea cotelor de la mai multe case de pariuri, așa cum au fost compilate de site-ul Nicerodds, îl plasează însă pe indianul Amitav Ghosh în frunte.

Pe lângă scriitorii menționați, sunt evidențiați, constant, și alți favoriți: autorul japonez Haruki Murakami, britanico-americanul Salman Rushdie, poeta canadiană Anne Carson și Jamaica Kincaid, originară din Antigua. Alte nume cotate bine pe liste sunt canadiana Margaret Atwood, rusoaica Liudmila Ulitkaia și Ersi Sotiropoulos (Grecia).

Limbă și geografie în alegerea câștigătorului Premiului Nobel pentru Literatură

Factorii geografici și politici revin și ei în discuțiile anuale despre cine va primi Premiul Nobel, iar aceștia ar putea să-i ofere un avantaj în 2025 poetului sirian Adonis, un alt nume considerat favorit de ani de zile. Cotidianul El Pais notează că alte considerente mai largi ar putea favoriza și scriitorii de limbă spaniolă, având în vedere că au trecut deja 15 ani de când un autor care scrie în spaniolă a primit distincția. Peruanul Mario Vargas Llosa a fost în 2010 laureatul Premiului Nobel pentru Literatură.

Dacă ar câștiga, în schimb, scriitorul indian Amitav Ghosh, el ar deveni doar al doilea autor din India onorat cu acest premiu, după celebrul Rabindranath Tagore, în 1913.

Într-o analiză proprie publicată la începutul acestei săptămâni, agenția AFP vede lucrurile ușor diferit și notează că un occidental ar fi favorit anul acesta.

Potrivit agenției franceze de presă, unul dintre ei este elvețianul Christian Kracht, considerat unul dintre cei mai mari autori de limbă germană. La târgul de carte de la Göteborg, care are loc cu câteva săptămâni înainte de sezonul Nobel, „academia suedeză era prezentă în întregime, așezată în primul rând” la conferința lui Christian Kracht, a remarcat într-un interviu acordat AFP Björn Wiman, redactor-șef cultural al cotidianului Dagens Nyheter din Suedia.

„Și asta, în general, este un semn care nu dă greș”, consideră el, amintind că același lucru s-a întâmplat și când dramaturga austriacă Elfriede Jelinek a câștigat premiul în 2004. În opinia lu Wiman, după Han Kang „este rândul unui bărbat alb provenind din sfera lingvistică anglo-saxonă, germană sau francofonă” să fie recompensat.

Printre favoriții numiți de AFP se numără, de asemenea, Mircea Cărtărescu, Gerald Murnane, Amitav Ghosh, Anne Carson, americanul Thomas Pynchon, chilianul Raúl Zurita, argentinianul César Aira și scriitoarea aborigenă australiană Alexis Wright. Analiza AFP se bazează pe discuții cu critici literari și alți specialiști din domeniu, și mai puțin pe cotele caselor de pariuri.

Paritatea de gen pentru alegerea laureatului Premiului Nobel pentru Literatură

Academia Regală Suedeză de Științe subliniază că Premiul Nobel este o distincție literară și că premiază valoarea operei. Șase membri ai Academiei formează juriul, care se rotește o dată la trei ani și este condus în prezent de Anders Olsson, în vârstă de 76 de ani.

În cadrul juriului există paritate de gen, iar aceasta s-a reflectat și în lista câștigătorilor din ultimii zece ani, ceea ce ar însemna ca anul acesta câștigătorul să fie un bărbat.

În privința vârstei câștigătorilor, Han Kang (54 de ani), prima femeie asiatică și prima sud-coreeană care a primit Premiul Nobel, a demonstrat anul trecut – la fel ca Olga Tokarczuk în 2019 – că nu este nevoie ca un scriitor să aibă 70 de ani sau mai mult pentru a fi recunoscut de Academia Suedeză.

Din iunie și până la sfârșitul lui august, juriul și consilierii săi au citit operele din lista nominalizaților, iar deliberările au început în septembrie. Notele acestor discuții vor fi făcute publice peste 50 de ani, conform regulilor. Dar verdictul va fi anunțat joi după-amiaza la ora 14:00, iar un scriitor va primi acel apel telefonic celebru din partea Academiei Regale Suedeze de Științe. Câștigătorul premiului va primi 11 milioane de coroane suedeze (aproximativ 870.000 de lire sterline), notează The Guardian.