Premiul Nobel pentru Literatură 2025. Criticii literari spun că urmează un occidental. Care sunt cele mai vehiculate nume și ce cote are Cărtărescu la casele de pariuri

După ce a premiat-o pe sud-coreeanca Han Kang, prima femeie asiatică care a primit Premiul Nobel pentru literatură în 2024, Academia Suedeză ar putea opta joi pentru un autor occidental, potrivit criticilor literari citați de France Presse.

Elvețianul Christian Kracht, considerat unul dintre cei mai mari autori de limbă germană, dar și australianul Gerald Murnane se numără printre numele cele mai vehiculate.

La târgul de carte de la Göteborg, care are loc cu câteva săptămâni înainte de sezonul Nobel, „Academia Suedeză era prezentă în întregime, așezată în primul rând” la conferința lui Christian Kracht, remarcă Björn Wiman, redactor-șef cultural al cotidianului Dagens Nyheter.

„Și asta, în general, este un semn care nu dă greș”, continuă el, într-un interviu acordat AFP. Același lucru s-a întâmplat și când dramaturga austriacă Elfriede Jelinek a câștigat premiul în 2004.

Ultimul roman al scriitorului în vârstă de 58 de ani, „Air”, oscilează între real și fantastic, amestecând critica consumerismului și căutarea existențială.

În opinia lui Björn Wiman, după Han Kang, „este rândul unui bărbat alb provenind din sfera lingvistică anglo-saxonă, germană sau francofonă” să fie recompensat.

„Întrebarea este dacă va răspunde la telefon”

Numele australianului Gerald Murnane și al compatrioatei sale aborigene Alexis Wright revin printre favoriți. Născut în 1939 într-o suburbie a Melbourne-ului, dintr-un tată pasionat de curse de cai, Murnane a crescut într-o familie catolică.

Cartea sa „Les Plaines” (1982), care cufundă cititorul în lumea proprietarilor de pământ din Australia, a fost descrisă de New Yorker ca o „capodoperă bizară”, mai degrabă asemănătoare unui vis decât unei cărți.

„Întrebarea este dacă va răspunde la telefon, nici măcar nu știu dacă are unul”, glumește Josefin de Gregorio, critic literar la ziarul SvD. „Nu a părăsit niciodată Australia. Locuiește la țară, nu este foarte accesibil”, adaugă cea care îl consideră autorul ei preferat.

„Sper să câștige, vreau ca mai mulți oameni să descopere opera lui minunată”, spune ea, care ar paria și pe americanul George Saunders.

Cărtărescu apare iar printre favoriți pe site-urile de pariuri

Alte nume menționate în mod regulat sunt din nou considerate „nobelizabile” și apar pe site-urile de pariuri: românul Mircea Cărtărescu, maghiarul Laszlo Krasznahorkai, canadiana Anne Carson, chilianul Raúl Zurita, indianul Amitav Ghosh sau argentinianul César Aira.

Două case de pariuri l-au plasat pe Cărtărescu printre primii zece favoriți la Nobelul pentru literatură, cu cote de 12 și 17. Cu șanse mari la pariuri mai apar autori precum Amitav Ghosh, László Krasznahorkai, Gerald Murnane, Haruki Murakami, Thomas Pynchon, Can Xue, Salman Rushdie

Alegerea s-ar putea îndrepta și către America de Sud, care nu a mai avut niciun laureat din 2010, când a fost premiat peruanul Mario Vargas Llosa, speculează Lina Kalmteg, jurnalistă culturală la radioul public suedez SR. Ea o menționează pe scriitoarea mexicană Cristina Rivera Garza.

De la înființarea sa, Premiul Nobel pentru literatură a fost dominat de bărbați și de literatură occidentală. Dintre cei 121 de laureați, doar 18 femei au obținut premiul, iar o minoritate dintre autorii premiați sunt de limbă asiatică sau din Orientul Mijlociu. Nicio limbă africană nu este reprezentată.

Suspansul va fi dezvăluit joi, la ora 13:00 locală (14:00 în România), cu un premiu de 11 milioane de coroane suedeze (aproape un milion de euro).