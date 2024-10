Ciolacu a cerut un moment de reculegere pentru victimele de la Colectiv la dezbaterea electorală. „Nu știu dacă cineva din Guvern și-a cerut vreodată scuze”

„Nu este o zi foarte fericită, se împlinesc 9 ani de la tragedia de la Colectiv”, a spus candidatul PSD la prezidențiale Marcel Ciolacu, miercuri seară, la o dezbatere electorală, la Antena 3.

„Nu vreau să fiu în sufletul părinților. Încerc să previn să nu se mai întâmple așa ceva. Nu știu dacă cineva din Guvern și-a cerut vreodată scuze, și îmi cer scuze sincere, fiindcă trebuie să învățăm din astfel de momente nefericite”, a mai spus Ciolacu.

„Împreună cu Rafila am băgat vreo 200 de milioane de euro și, în sfârșit, suntem la ultimul etaj la un spital de mari arși la Timișoara, am început și la Târgul Mureș, am început și în București pentru mari arși la copii. Și am mărit bugetul pentru mari arși la 60%”, a anunțat Ciolacu.

Apoi, Ciolacu a ținut un moment de reculegere pentru victimele de la Colectiv.

Câți pacienți mari arși are România

Aproximativ 10.000 de pacienți se prezintă anual la camerele de gardă ale spitalelor din România pentru leziuni de arsură, iar circa 4.000 de cazuri necesită internare pentru supraveghere și tratament de specialitate, se arăta într-un raport oficial al Ministerului Sănătății, elaborat în anul 2021 și consultat de HotNews.ro.

„Sunt cifre care ar îngrozi și tări implicate în conflicte armate”, spune Mihai Grecea, care a lucrat, în calitate de consilier în Ministerul Sănătății, la elaborarea raportului din anul 2021.

În jur de 1.400 – 1.500 dintre acești pacienți reprezintă cazuri de severitate medie și mare, care necesită îngrijiri spitalicești cu o durată mai mare de două săptămâni și, ulterior, servicii de recuperare medicală specializată, care nu sunt disponibile în România.

Numărul de decese cauzate de leziuni postcombustionale este de aproximativ 200 pe an, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Sănătății.

În România sunt în construcție, în acest moment, 3 centre pentru mari arși: la Timișoara și Târgu Mureș (ambele pentru pacienți adulți) și unul la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din București (pentru copii). Anul trecut, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, declara că centrele vor fi gata în 2025.

În luna iunie, HotNews a întrebat oficial Ministerul Sănătății dacă noile centre vor fi construite conform criteriilor valabile până în aprilie anul acesta sau conform noilor standarde, îndulcite „din pix”. Nu am primit răspuns.

Construcția de centre pentru mari arși era promisă de autorități încă din anul 2014. Inițial s-a vorbit despre 4 centre – inclusiv unul pentru pacienți adulți în București, la Spitalul Bagdasar Arseni. Centru care nu a mai fost construit.