Ciolacu: Când românii mai aud vreun mistic care le spune că nu avem nevoie de banii UE, să se gândească cum ar fi arătat astăzi România cu 100 de miliarde de euro mai puțin

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat joi la semnarea unor contracte IT de aproape 100 milioane de euro, că România tocmai a depășit pragul de 100 de miliarde de euro primite de la UE în cei 18 ani de la aderare. „Asta înseamnă că pentru fiecare euro cu care am contribuit am primit 3 euro de la UE. Când românii mai aud vreun mistic care le spune ca nu avem nevoie de banii europeni să se gândească cum ar fi arătat astăzi România cu 100 de miliarde de euro mai puțin”.

Premierul Marcel Ciolacu a participat joi la semnarea a 4 contracte pentru digitalizarea serviciilor publice, cu o valoare de aproape 100 de milioane de euro, fonduri europene.

Cel mai important efect este că așa construim o administrație publică fără cozi și fără copii după actele depuse la ghișee. Vrem ca instituțiile publice să înceapă să vorbească aceeași limbă și să facă schimb de date automat. Cetățenii trebuie să-și dea datele o singură dată, iar instituțiile să comunice între ele pentru furnizarea serviciilor publice digitale”, a spus Ciolacu.

Cele 4 proiecte vizate sunt:

Platforma Națională de Interoperabilitate – beneficiar Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) „Extinderea și eficientizarea Serviciului de urgență 112 oferit cetățenilor” – beneficiar Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) „Îmbunătățirea mecanismului de control și monitorizare a ajutoarelor de stat în beneficiul autorităților publice, al cetățenilor și al mediului de afaceri” – beneficiari Consiliul Concurenței și STS „Servicii digitale inteligente pentru românii de pretutindeni” – beneficiar Departamentul Pentru Românii de Pretutindeni

Consiliul Concurenței a comunicat ulterior evenimentului că banii vor fi alocați pentru dezvoltarea unui nou registru al ajutoarelor de stat – Regas 2, platformă de monitorizare și control a ajutoarelor de stat acordate din fonduri naționale și europene.

Contractul de finanțare are o valoare totală de 43.386.258 lei, din care Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) reprezintă 32.517.696 lei. Durata de implementare este de 30 de luni.

Prin Regas 2 se urmărește utilizarea mai facilă a platformei și reducerea timpului alocat verificărilor condițiilor de eligibilitate a companiilor, care aplică pentru ajutor de stat în cadrul schemelor puse la dispoziție de autoritățile publice.

În același timp, va fi îndeplinită și obligația de transparență a ajutoarelor de stat acordate în România, impusă de Comisia Europeană. În plus, va fi realizat un modul de e-learning, prin care utilizatorii să fie informați și instruiți cu privire la domeniul ajutorului de stat.