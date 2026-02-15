Ciolacu: „Dacă PSD iese din guvern, ne ducem către alegeri anticipate/ Lucrurile duc spre ruperea coaliției”

Fostul premier Marcel Ciolacu a afirmat, la Antena 3, eventuala ieșire a social-democraților din coaliția de guvernământ va conduce la alegeri anticipate. Deși a apreciat că instabilitatea politică ar fi „o nenorocire”, Ciolacu a spus că, probabil, ar vota pentru ieșirea de la guvernare dacă dialogul cu premierul se blochează.

Întrebat de ce PSD nu iese de la guvernare, în condițiile unor dispute constante cu primul-ministru Ilie Bolojan, Ciolacu a răspuns: „Dacă PSD iese de la guvernare, dacă ne uităm numai la cifre, atunci nu vei guverna niciodată și nu vei face nimic bine țării.”

„Nu îndemn pe nimeni să iasă de la guvernare”

Fostul premier nu crede că social-democrații ar putea susține un guvern minoritar, astfel că se conturează posibilitatea unor alegeri anticipate.

„Dacă vine vreo nenorocire peste România este să vină o instabilitate politică. Dacă PSD iese din acest guvern, în acel moment ne ducem către alegeri anticipate pentru că presupun că PSD nu va vota un guvern minoritar”, a comentat Ciolacu.

Președintele CJ Buzău susține că următoarele două luni sunt o perioadă de răscruce pentru viitorul coaliției, el invocând cererea PSD ca pachetul de reducere a cheltuielilor în administrație să fie adoptat concomitent cu cel de relansare economică.

„Părerea mea este că lucrurile duc spre ruperea coaliției. Eu nu recomand ruperea coaliției, trebuie discutat până la capăt pentru că o criză politică va afecta și mai mult climatul economic”, a spus Marcel Ciolacu.

El a precizat că nu susține ieșirea de la guvernare câtă vreme încă este posibil ca partidele din coaliție să ajungă la un acord pe problemele esențiale „Eu nu îndemn pe nimeni să iasă de la guvernare, dar nu știu cum voi vota dacă voi fi chemat la partid. Dacă orice cale de comunicare se închide, aș vota pentru ieșirea de la guvernare”, a conchis Marcel Ciolacu.

Duelul declarațiilor

În ultima vreme, fostul premier l-a atacat în mai multe rânduri pe Ilie Bolojan, căruia i-a imputat situația economică a țării. Ultima critică a survenit, vineri, după ce Institutul Național de Statistică a anunțat că România a intrat în recesiune tehnică. Bolojan a amintit că recesiunea tehnică a apărut și în perioada în care Ciolacu a fost premier.

În replică, Ciolacu l-a acuzat pe Bolojan de ipocrizie pentru că se laudă cu „creșterea economică de 0,6% pe 2025, deși nu are vreun merit”:

„Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea”, transmite fostul prim-ministru.

„Acesta este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează viețile oamenilor!”, a adăugat Ciolacu.

O replică de la Guvern a venit prin vocea lui Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, care l-a acuzat pe fostul prim-ministru Marcel Ciolacu și pe miniștrii săi că „au dus România de gard”, iar acum impută actualului guvern starea economiei țării. Pîslaru le cere acum ca măcar să nu stea stea în calea celor care vor să repare dezastrul.

„Zeci de politicieni habarniști ajunși peste noapte miniștri și, mai grav, prim-miniștri și-au bătut joc de banul public. Cine sunt ei? Sunt băieții ăia „deștepți”, care au lucrat toată viața la stat și cu toate astea: zboară pe la Monaco în avioane private, dar nu mai găsesc facturile; își dau jos ceasul Rolex de la mână și îl ascund în buzunar atunci când ies în conferințe de presă; conduc mașini de 100.000 de Euro, închiriate de la firma „fostei” soții; își fac vacanțele în resorturi de lux alături de amantele lor, ale căror firme sunt abonate la banul public”, scrie Dragoș Pîslaru într-o postare pe Facebook, făcând aluzie, printre alții, la Marcel Ciolacu și succesorul său la șefia PSD, Sorin Grindeanu.