Ripostă din Guvern la adresa lui Marcel Ciolacu: „România a fost dusă în gard de economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui”

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, l-a acuzat pe fostul prim-ministru Marcel Ciolacu și pe miniștrii săi că „au dus România de gard”, iar acum impută actualului guvern starea economiei țării. Pîslaru le cere acum ca măcar să nu stea stea în calea celor care vor să repare dezastrul.

„Zeci de politicieni habarniști ajunși peste noapte miniștri și, mai grav, prim-miniștri și-au bătut joc de banul public.

Cine sunt ei? Sunt băieții ăia „deștepți”, care au lucrat toată viața la stat și cu toate astea: zboară pe la Monaco în avioane private, dar nu mai găsesc facturile; își dau jos ceasul Rolex de la mână și îl ascund în buzunar atunci când ies în conferințe de presă; conduc mașini de 100.000 de Euro, închiriate de la firma „fostei” soții; își fac vacanțele în resorturi de lux alături de amantele lor, ale căror firme sunt abonate la banul public”, scrie Dragoș Pîslaru într-o postare pe Facebook, făcând aluzie, printre alții, la Marcel Ciolacu și succesorul său la șefia PSD, Sorin Grindeanu.

„Măcar aveți decența și bunul simț să nu stați în cale”

Pîslaru susține că acești „habaniști” acum sunt preocupați să-l saboteze pe premierul Ilie Bolojan, deși niciunul nu vrea să fie în locul lui. În ce privește criticile aduse lui Bolojan legate de intrarea în recesiune tehnică, ministrul crede că recesiunea reprezintă „o însănătoșire” a economiei.

„Pot să explic cât de absurd este să vă lamentați că există scădere de -0,2% cu ajustare sezonieră la o reducere de deficit de 2,6%, în condițiile în care investițiile au preluat mai toată reducerea de consum. Recesiunea e de fapt o însănătoșire dramatică a modelului de creștere economică, iar voi, din nepricepere ori viclenie, stați pe margine și vociferați că se prăbușește România”, afirmă Dragoș Pîslaru.

El acuză că acum România îndură ponoasele deciziilor luate în perioada în care Marcel Ciolacu era prim-ministru.

„Nu, nu Bolojan a dus România în gard în cele câteva luni de când e prim-ministru. România a fost dusă în gard ca rezultat al strategiei economice geniale a guvernelor conduse de economistul nostru minune de la Buzău și gașca lui experți (…) Mesajul meu pentru acești băieți „deștepți” este cât se poate de clar: dacă nu vreți ajutați la repararea dezastrului pe care tot voi l-ați cauzat, măcar aveți decența și bunul simț să nu stați în calea celor care încearcă”, a conchis Pîslaru.

Marcel Ciolacu îl acuză pe Bolojan de „coafarea” datelor

Într-un mesaj postat pe Facebook după anunțul Institutului Național de Statistică privind intrarea în recesiune tehnică, fostul premier PSD acuză că datele din 2024 au fost „coafate”.

„Au coafat, după doi ani, datele din 2024, transformând creșterea economică în recesiune doar ca să încerce să estompeze dezastrul economic din mandatul lui Bolojan!”, își începe Marcel Ciolacu mesajul.

El acuză „cea mai grosolană manipulare a Statisticii, care demonstrează disperarea actualului premier”. „Dacă ieri, marii influenceri economici de dreapta susțineau că se așteaptă la o mică corecție, azi veți vedea titluri de genul «pentru actuala scădere a economiei nu e de vină Bolojan, ci tot Ciolacu»”, susține Ciolacu.

În plus, el îl acuză pe Bolojan de ipocrizie pentru că se laudă cu „creșterea economică de 0,6% pe 2025, deși nu are vreun merit”:

„Totul are la bază numai avansul din primele două trimestre din an – când el doar făcea figurație la Cotroceni. Următoarele două trimestre i se datorează exclusiv, iar acestea sunt echivalente cu recesiunea”, transmite fostul prim-ministru. „Acesta este efectul marilor reforme ale lui Bolojan – tăiem tot, nu contează viețile oamenilor!”, adaugă Ciolacu.