Ciolacu, ironic după ce Ciucă a anunțat că intră în cursa pentru Cotroceni: Mă abțin cu greu. Închipuirea performanţei

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a făcut mai multe declarații sarcastice după ce șeful PNL, Nicolae Ciucă, și-a anunțat de la Washington intenția de a candida la alegerile prezidențiale într-un interviu la Antena 3.

Premierul Marcel Ciolacu a avut un răspuns acid când a fost întrebat marți când va face anunţul privind candidatura la prezidenţiale.

„Cu certitudine nu când mă duc la Washington. Când am văzut prima oară am crezut că s-a înscris la conferinţa democraţilor în acest an pentru înlocuirea preşedintelui Biden. Dacă va fi nevoie de acest anunţ, o să-l fac cu certitudine în România”, a declarat Ciolacu, citat de News.ro.

Liderul PSD a mai fost întrebat, marţi, despre posibilitatea ca preşedintele Klaus Iohannis să fie premier, după alegerile din toamnă şi a afirmat: „N-am probleme, poate să fie, dar trebuie să câştige alegerile”.

Chestionat despre un eventual tandem Nicolae Ciucă, preşedinte – Klaus Iohannis, premier, Ciolacu a afirmat: „N-aţi vrea să-i întrebaţi pe ei. Mă abţin cu greu, mă abţin cu greu (…) Da, da, închipuirea performanţei”.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, aflat în SUA, a anunţat că va candida la alegerile prezidenţiale, dar trebuie să obţină aprobarea partidului, precizând că va merge în filialele partidului pentru a discuta despre candidatura sa.