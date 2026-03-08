Ciprian Ciucu a explicat de ce este modificat traseul tramvaiului 5. „Este o linie foarte cerută”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a participat duminică la inaugurarea liniei de tramvai 5, care asigură legătura între estul și nordul Bucureștiului.

„Astăzi deschidem linia 5 de tramvai, pe un traseu modificat, este drept, pentru că deja lucrăm la traseul normal al liniei 5. Vorbim despre aproximativ 5 kilometri de tramvai, va merge de la Ștefan cel Mare, până la Pod Băneasa. Este o linie foarte cerută, mă bucur că în sfârșit o putem da în folosință”, a declarat Ciucu, citat de Agerpres.

Primarul a precizat că lucrările de reabilitare a liniei au durat mai mult decât era prevăzut inițial și a subliniat importanța modernizării infrastructurii de tramvai din Capitală. Potrivit acestuia, în prezent se lucrează și la modernizarea căii de rulare pe tronsonul Ștefan cel Mare – Sfântu Gheorghe.

„Vorbim despre 50 km de șine de tramvai care nu au mai fost reabilitate din anii 70. De ce este important? Pentru că, din cauza stării foarte proaste a liniilor de tramvai astăzi, tramvaiele noi pe care le-am achiziționat și pe care ar urma să le mai achiziționăm se strică și imediat cum se termină etapa de garanție costurile de reparație sunt foarte mari”, a mai spus Ciucu.

Tramvaiul 5 circulă din nou începând de azi după doi ani pe traseul Aeroportul Băneasa – terminalul Pantelimon, asigurând legătura între nordul și estul Capitalei.

Linia este utilizată frecvent de persoanele care lucrează în zona de birouri din nordul orașului, motiv pentru care este cunoscută și sub denumirea de „tramvaiul corporatiștilor”.

Autoritățile continuă lucrările de modernizare a căii de rulare pe porțiunea Ștefan cel Mare – Sfântu Gheorghe, proiect care urmărește îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor de transport public din zonă.