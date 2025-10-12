Ciprian Ciucu acuză PSD de blocarea alegerilor în București. „Mi se pare inacceptabilă această urzeală, o șaradă bine regizată”

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a scris, pe Facebook, că întâlnirea coaliției programată pentru luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc. Ceea ce înseamnă că scrutinul, din cauza amenințării PSD că pleacă de la guvernare, se va desfășura abia în primăvară.

„Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, așa cum am agreat săptămâna trecută. În această situație, cel mai probabil, sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD, alegerile pentru București vor fi amânate pentru primavară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populației, în Capitala României”, își începe postarea Ciprian Ciucu.

„Legea este clară”

Primarul sectorului 6 îi acuză pe social-democrați că au făcut din respectarea legii subiect de negociere, situație cu atât mai îngrijorătoare cu cât este vorba despre organizarea unor alegeri la timp, o condiție esențială a democrației.

„Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democrație este ceva negociabil, ceva decis politic. Nu! Într-o democrație alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: in X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?”, a scris Ciucu.

El susține că mesajul său nu este legat de posibila sa candidatură la Primăria Generală, ci de faptul că Bucureștii au nevoie de un primar legitim ales

„Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulți primari ai capitalelor europene și ai marilor orașe rămân redute ale democrației liberale și ale pluripartitismului (arestați sau nu de președinți autoritari sau populiști)”, a comentat Ciprian Ciucu.

Citește și Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă, date în judecată pentru că nu au organizat alegeri pentru Primăria Capitalei

„Spun ceea ce spun pentru că trebuie spus și trebuie să rămână măcar aceste cuvinte spuse. Pentru mine a trecut vremea alegerilor pragmatice, am cam demonstrat ce pot și cine sunt. Acum a venit vremea alegerilor principiale, simbolice, am de reconfirmat că am rămas cel care am fost dintotdeauna”, a conchis liberalul.

Precizările premierului Bolojan

Ilie Bolojan a declarat, joi seara, că anul acesta nu mai pot fi organizate alegeri pentru Primăria Capitalei dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens.

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în Bucureşti. Adoptarea aceasta ţine de o decizie, e adevărat, a Guvernului, dar astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”, a declarat Ilie Bolojan, la B1 TV, citat de News.ro.

Premierul a precizat că speră ca săptămâna viitoare să fie luată o decizie în privinţa alegerilor la Capitală.

„Dar cred că şi aşa în coaliţie lucrurile au o anumită dinamică. Nu e uşor să menţii coerenţa şi solidaritatea unei coaliţii de patru partide, fiecare cu istoria lui complicată, cu viziunea lui, cu atenţia lui la electorat, la ceea a spus în ultima perioadă şi atunci asta ar fi, să spunem, o tensiune suplimentară. Trebuie bine analizat şi sper că săptămâna viitoare să luăm o decizie într-o formă sau alta şi cetăţenii Capitalei vor şti despre ce este vorba”, a conchis Ilie Bolojan.