Ilie Bolojan anunță condiția în care se mai pot organiza alegeri, în 2025, pentru Primăria Capitalei

Ilie Bolojan, la sedința Parlamentului în care s-au supus la vot moțiunile de cenzură pentru demiterea guvernului condus de el, 7 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ilie Bolojan a declarat, joi seara, că anul acesta nu mai pot fi organizate alegeri pentru Primăria Municipiului București dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens. Cu toate astea, în coaliție nu există un acord pe acest subiect, a mai spus premierul.

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în Bucureşti. Adoptarea aceasta ţine de o decizie, e adevărat, a Guvernului, dar astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”, a declarat Ilie Bolojan, la B1 TV, citat de News.ro.

Premierul a spus că își dorește ca aceste alegeri să fie organizate cât mai repede.

„Şi atunci sigur, eu, personal, dacă m-aţi întrebat, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti, pentru că chiar dacă domnul viceprimar, actualul primar interimar Bujduveanu, văd că lucrează în aceste zile şi face tot ce poate ca să ducă lucrurile înainte, gândiţi-vă că un primar care are toată legitimitatea, are un vot în spate, are o altă forţă, o altă autoritate, are o altă perspectivă decât un interimar”, a mai spus Bolojan.

„Dacă nu vom ajunge la o concluzie, foarte probabil se va amâna convocarea alegerilor în Bucureşti”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că speră ca săptămâna viitoare să fie luată o decizie în privinţa alegerilor la Capitală.

„Dar cred că şi aşa în coaliţie lucrurile au o anumită dinamică. Nu e uşor să menţii coerenţa şi solidaritatea unei coaliţii de patru partide, fiecare cu istoria lui complicată, cu viziunea lui, cu atenţia lui la electorat, la ceea a spus în ultima perioadă şi atunci asta ar fi, să spunem, o tensiune suplimentară. Trebuie bine analizat şi sper că săptămâna viitoare să luăm o decizie într-o formă sau alta şi cetăţenii Capitalei vor şti despre ce este vorba”, a conchis Ilie Bolojan.

Nicușor Dan a demisionat din funcția de primar general pe 23 mai, ca urmare a câștigării mandatului de președinte al României.

Până acum, și-au anunțat intenția de a candida în alegeri Cătălin Drulă (USR), Ana Ciceală (SENS), Octavian Berceanu (REPER), Dan Trifu (vicepreședintele fundației Eco-Civica) și realizatoare TV Anca Alexandrescu.