Ciprian Ciucu, avertisment pentru șoferii din București în privința locurilor de parcare / „Actuala politică este caducă, este un non-sens”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că în prezent serviciul de parcări din București „este o glumă” pentru că, în medie, primăria încasează bani doar pentru două ore din 12, cât este ocupat un loc de parcare. Ciucu a anunțat că începând cu această săptămână Poliția Locală va da amenzi pentru cei care nu își plătesc locul de parcare.

Ciprian Ciucu spune că motivul pentru care serviciul de parcări al Bucureștiului a devenit „o glumă” este acela că „s-a dus vestea” că Primăria nu mai poate impune amenzi pentru că angajații firmei de parking nu au calitatea de agenți constatatori „și din cauza avalanșei de gratuități”.

„Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna aceasta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna aceasta, Poliția Locală a Municipiului București va aplica amenzi. De asemenea, Poliția Locală va prelua cele 7 mașini, «OZN-urile», cum li se spune popular care vor înregistra și emite automat amenzile. Am rugat Poliția Locală a Sectorului 6 să asiste Poliția Locală a Municipiului București în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc)”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Numere false la mașină pentru a avea gratuitate la parcare, acuză Ciprian Ciucu

El spune că „aproximativ 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. Deci, actuala politică este caducă, este un non-sens”.

„Peste de 5.000 de masini ale presei au gratuități. Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici exista și un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu acestă destinație, conform legii”, spune primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu explică și că în București sunt 86.000 de mașini electrice și hribride, care „se bat” pentru cele aproximativ 40.000 de locuri de parcare: „Aici nu am luat o decizie, vom avea o dezbatere pentru că mai mult de jumătate din încasări sunt anulate de aceste gratuități, iar bugetul PMB este în piuneze”.

Ce spune Ciprian Ciucu despre crearea de noi locuri de parcare în București

Primarul general al Capitalei spune că va explica pe parcursul acestui an cu informații despre posibilitatea primăriei de a crea noi locuri de parcare în București și că o variantă ar putea fi parteneriatele publice-private: „Mai am nevoie de timp să creionez o politică consistentă. Momentan doar punem la punct ce există”.

„I-am dat în lucru viceprimarului Stelian Bujduveanu să operaționalizeze un serviciu propriu de ridicări, care să funcționeze în Inelul Central, dar decizia finală va fi luată după discuții cu primarii sectoarelor”, a mai scris, marți, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

De ce nu s-au dat până acum amenzi pentru parcări în București

Deși compania de Parking a emis, în ultimii cinci ani, note de constatare pentru mașini parcate ilegal în valoare de 700.000 de lei, banii vor putea fi colectați doar după ce Primăria va obține accesul la baza de date de la MAI. Viceprimarul Stelian Bujduveanu a explicat în octombrie 2025 la Digi24, pe vremea când era primar interimar, că municipalitatea este în imposibilitate de a da amenzi pentru mașinile parcate ilegal, deoarece Ministerul de Interne nu permite accesul la baza de date cu proprietarii de mașini.

Primăria București se află într-un proces de patru ani cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului de Interne, care refuză să dea acces la baza de date cu proprietarii mașinilor. Din această cauză, amenzile nu pot fi date decât atunci când deținătorul automobilului parcat neregulamentar se află la fața locului.

„Parcarea ar trebui plătită, iar aceste amenzi, ca să ajungă în conturile Primăriei Capitalei, trebuie schimbată legea. (…) Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DGPCI, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date”, a declarat Stelian Bujduveanu.