Amenzile pentru parcări, neîncasate de Primăria Capitalei. Primarul Bujduveanu arată cu degetul către Ministerul de Interne

Primarul interimar al Bucureștilor, Stelian Bujduveanu, a afirmat, la Digi24, că municipalitatea este în imposibilitate de a da amenzi pentru mașinile parcate ilegal, deoarece Ministerul de Interne nu permite accesul la baza de date cu proprietarii de mașini.

Primăria București se află într-un proces de patru ani cu Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din cadrul Ministerului de Interne, care refuză să dea acces la baza de date cu proprietarii mașinilor ilegal. Din această cauză, amenzile nu pot fi date decât atunci când deținătorul automobilului parcat neregulamentar se află la fața locului.

„Parcarea ar trebui plătită, iar aceste amenzi, ca să ajungă în conturile Primăriei Capitalei, trebuie schimbată legea. (…) Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DGPCI, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne punem la dispoziție baza de date”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Compania de Parking a emis, în ultimii cinci ani, note de constatare pentru mașini parcate ilegal în valoare de 700.000 de lei, însă banii vor putea fi colectați doar după ce Primăria va obține accesul la baza de date de la MAI.

„Procedural, nu poți da o amendă pentru un autovehicul. Vorbim de a sancționa cel care a greșit. Nu mașina. Și atunci îți vine acasă plicul și te întreabă. «Cine a condus la data de, încălcând Codul Rutier?» Ca cetățean, răspunzi într-un termen rezonabil. Gândiți-vă ce cost este pentru administrația acest plimbat. Și ajungi să spui – «am condus eu» sau soția, cine era pe mașină. Apoi emite încă un plic Poliția Română sau Poliția Locală. «Pentru că ne-ați spus cine a încălcat legislația, sunteți sancționat» cu amenda respectivă. Acum, poliția Română și Locală nu au capacitatea să ne dea acces la baza de date. Noi am acționat în instanță. E aberant când spui că Primăria Capitalei cede dreptul să vadă cine a condus mașina în București să vezi cine a încălcat legislația și să nu poți să o faci”, a spus Stelian Bujduveanu.

Edilul a precizat că sunt peste 30.000 de parcări albastre în Bucureşti, care generează venituri anuale de 70.000 de lei. Sistemul a fost implementat în anul 2020.

„În 2017 a fost implementat regulamentul de parking. Eram pe vremea aceea consilier general in opozitie. S-a făcut diferenţierea între parcări publice şi parcări de reşedinţă şi atunci a apărut conceptul de parcări albastre ca să le poată diferenţia. La acel moment, până s-au pus la punct formarea companiilor municipale, pe fondul începutului campaniei electorale, doamna Firea, primar, a hotărât ca să nu se mai dea amenzi pentru parcări. Deci ele existau, erau într-un număr de 12.000, la acel moment şi a hotărât, fiind pe fondul campaniei electorale, să nu se supere populaţia. Ceea ce a dus ca acest serviciu public bine gândit, de parcaje publice cu plată ca toate ţările europene, să fie disfuncţional”, a explicat Bujduveanu