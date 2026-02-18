VIDEO Ciprian Ciucu cere bucureștenilor să nu iasă din casă: „Suntem mobilizați”

Primarul general Ciprian Ciucu a cerut bucureștenilor să nu iasă din casă și să nu folosească mașinile personale pentru ca utilajele de intervenție să curețe străzile de zăpada depusă.

„Fac un apel către populație, să nu iasă din casă dacă nu este neapărată nevoie și să nu folosească mașina pentru ca accesul (utilajelor de deszăpezire) să fie cât mai facil și lucrurile să reintre în normal într-o perioadă cât mai rapidă”, a transmis edilul de Centrul Municipal Integrat pentru Situaţii de Urgenţă, într-o conferință făcută împreună cu șeful ISU București-Ilfov, Irinel Precup.

„Suntem mobilizați” a afirmat primarul general, făcând referire la acțiunile de intervenție pentru rezolvarea problemelor apărute după ninsoarea de peste noapte pentru care a fost emis cod roșu și care va continua în Capitală până miercuri după-amiază.

„Capitala nu este paralizată, se intervine și pe parcursul zilei de astăzi și situația se va îmbunătăți”, a adăugat Ciprian Ciucu.

„Ne-am concentrat în această dimineață pe facilitarea accesului, în special către spitale”, a explicat el.

Primarul Bucureștiului a admis că sunt probleme cu circulația troleibuzelor și tramvaielor: „În acest moment se intervine, STB este prezent cu echipamente care eliberează troleibuzele în special, le tractează și, punctual, fiecare operator de salubrizare intervine pentru a elibera prima bandă”.

„Toate aceste probleme cred că vor fi rezolvate pe parcursul zilei de astăzi, încă ne aflăm sub cod portocaliu”.