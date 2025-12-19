Ciprian Ciucu depune astăzi jurământul pentru funcția de primar general al Capitalei. Anunțul, făcut cu patru ore înainte de ceremonie

Reprezentanții Primăriei Capitalei au anunțat că primarul ales Ciprian Ciucu își va prelua vineri, 19 decembrie, oficial mandatul.

„Azi, ora 17.00, primarul general ales, Ciprian Ciucu, va depune jurământul în sala de ședințe a Primăriei Municipiului București (Bd. Elisabeta 47)”, conform anunțului făcut de Primăria Capitalei, vineri la prânz, cu patru ore înainte de ceremonie.

În urmă cu o zi, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, declara pentru HotNews că Ciprian Ciucu va depune jurământul „cel mai probabil” săptămâna viitoare.

„A fost validat mandatul de către tribunal, însă mai sunt alți pași până la depunerea jurământului. Probabil săptămâna următoare”, a declarat joi Andrei Nistor.

Ciprian Ciucu a câștigat în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie funcția de primar general al Capitalei cu 36,16% din voturi (peste 211.000 de voturi). El s-a impus astfel în fața Ancăi Alexandrescu, susținută de AUR (21,94%), Daniel Băluță, de la PSD (20,51%), respectiv Cătălin Drulă, de la USR (13,90%).

După ce va depune jurământul, Ciprian Ciucu își va prelua oficial atribuțiile de primar general. La Sectorul 6 atribuțiile de primar vor fi preluate de actualul viceprimar Paul Moldovan.