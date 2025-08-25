Ciprian Ciucu, despre atmosfera de la şedinţa coaliţiei, la care participă şi PSD: „Nu mai e ca pe vremea lui Ciolacu, atunci era o hăhăială”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că atmosfera de la şedinţa coaliţiei de luni seară, la care participă şi PSD, este una colegială, bazată pe respect reciproc şi că nu mai există „o hăhăială” ca în perioada în care premier era Marcel Ciolacu, relatează News.ro.

Întrebat dacă în această săptămână va fi adoptat pachetul al doilea de reforme printr-o asumare a Guvernului, Ciucu a spus că e posibil să existe luni seară o decizie pe acest subiect, la şedinţa coaliţiei.

„Nu pot să vă dau această informaţie, pentru că asumarea rămâne în discuţie. Eu am plecat din şedinţă, urmează să revin acolo după emisiune. Probabil va fi o discuţie în care se va asuma şi un termen clar”, a explicat Ciprian Ciucu.

Cât priveşte atmosfera de la şedinţa de luni seară a coaliţiei, Ciucu a afirmat că este una colegială şi că există un respect reciproc al partenerilor care sunt la masă.

„Se ascultă unii pe alţii, se aduc argumente, sunt discuţii tehnice, nu sunt ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo. Aici vorbim de discuţii foarte aplicate, nu se stă foarte mult pe un subiect. Se discută argumentat. Apreciez că încă nu au ieşit ştiri pe surse din şedinţă. Aici era problema cu colegii de la PSD, că înainte să se termine coaliţia ieşeau ştiri pe surse, ei picau bine şi ceilalţi picau prost”, a adăugat Ciprian Ciucu.