Ciprian Ciucu îi ia locul lui Hubert Thuma și preia coordonarea PNL București / Ce decizii a mai luat PNL, într-o ședință la care a participat și Ilie Bolojan 

Din noua sa calitate de coordonator al PNL București, Ciprian Ciucu, primarul ales al Capitalei, trebuie să facă o analiză a organizațiilor liberale de sector și „să ia măsuri pentru îmbunătățirea activității acestora”, conform unei decizii de joi a PNL. Hubert Thuma, care conduce Consiliul Județean Ilfov, este unul dintre cei mai influenți lideri anti-Bolojan din PNL.

La ședința de joi a Biroului Permanent Național (BPN) al partidului, care a avut loc la Vila Lac, s-a votat ca Ciprian Ciucu să preia coordonarea PNL București. Sebastian Burduja rămâne președintele PNL București.

Până acum, coordonarea București-Ilfov era la Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și al filialei Ilfov a PNL. După decizia de joi a PNL, Thuma, care este și vicepreședinte PNL la nivel național, rămâne doar cu coordonarea PNL Ilfov, conform informațiilor HotNews.

Thuma a fost condamnat în 2014 la șase luni de închisoare cu suspendare pentru corupție, dar a fost reabilitat. În timpul campaniei electorale pentru alegerile de la Capitală, Ciprian Ciucu a declarat la Digi24: „Nu cred că avem o colaborare acum, ca să fiu drăguț”.

Citește și Apele subterane ale PNL: cine e în fruntea mișcării anti Bolojan de la liberali

„Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, preia coordonarea filialei PNL Bucureşti, urmând ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizațiilor liberale de sector (sectoarele 2, 3, 4 și 5) și să înainteze măsuri pentru îmbunătățirea funcționării acestora”, a anunțat PNL într-o informare de presă.

Ciprian Ciucu va avea mână liberă și când vine vorba de coordonarea celor șapte consilieri pe care îi are PNL în Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

„Primarul ales al Capitalei să coordoneze grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului București și să primească mandatul PNL pentru a negocia cu celelalte partide politice la nivelul Capitalei”, a decis conducerea PNL.

În aceeași ședință, PNL și-a dat acordul privind deciziile luate miercuri în coaliția de guvernare, și anume:

Închiderea pachetului reformei administrației publice prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale, fără a afecta nivelul salariilor de bază, în timp ce pentru administrația publică locală a fost menținută decizia anterioară din coaliție;

Angajarea răspunderii Guvernului României pentru reforma administrației publice, urmând ca Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației să realizeze actul normativ necesar în acest sens;

Reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;

Reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;

Reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestui impozit în 2027;

Creșterea salariului minim la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026;

Detalierea unor măsuri de stimulare a economiei înainte de adoptarea bugetului de stat pentru 2026 și includerea acestor măsuri în acest buget;

În plus, PNL este de acord și cu „reducerea numărului de parlamentari cu 13%, pe baza datelor ultimului recensământ (RPL 2021)”.

Ciprian Ciucu a fost timp de doi ani președinte PNL București, însă și-a dat demisia

Ciprian Ciucu și-a dat demisia din funcția de președinte al PNL București în februarie 2023, când președinte al partidului era Nicolae Ciucă. El ocupa funcția din iulie 2021.

Atunci, Ciucu și-a motivat demisia spunând că are nevoie de mai mult timp pentru a se ocupa de problemele Primăriei Sector 6.