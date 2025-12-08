Ciprian Ciucu, mesaj în miez de noapte, după ce a câștigat detașat alegerile pentru București. Unde spune că va merge dimineață

Ciprian Ciucu asistă la anunțarea rezultatelor exit-poll alături de membri PNL, la sediul partidului din București, pe 7 decembrie 2025. FOTO: Inquam Photos / Codrin Unici

Edilul de la Sectorul 6, Ciprian Ciucu, care a câștigat cursa pentru Primăria Capitalei la alegerile locale, a transmis un mesaj în noaptea de duminică spre luni, mulțumindu-le celor care l-au sprijinit. Liberul a precizat că va continua să conducă primăria de sector până va depune jurământul de edil general al Bucureștiului.

„Le mulțumesc și celor care au crezut în mine și m-au susținut! Îi mulțumesc domnului președinte Ilie Bolojan, lui Vlad Gheorghe pentru sprijinul acordat, colegilor de la REPER, lui Dragoș Pîslaru, dar și lui Ludovic Orban. Și întregii mele echipe inimoase”, a scris Ciucu, în mesajul publicat pe pagina lui de Facebook, în jurul orei 00:47.

„Voi munci pe brânci pentru proiectul vieții mele: Bucureștiul pus la punct, pentru următorii 10 ani. Alături de dumneavoastră, dragii mei! Mâine dimineață voi fi la Primăria Sectorului 6”, a continuat edilul.

„Îmi reiau treaba până când voi depune jurământul. Mi-ați împlinit cel mai frumos vis”, a adăugat liberalul.

După numărarea a 1.288 de procese verbale din numărul total de 1.289 (adică 99,92%), Ciprian Ciucu a obținut 211.471 de voturi, adică 36,17% din voturile exprimate de la alegerile de duminică.

Candidatul clasat pe poziţia a doua, Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, a obținut 21,94%.

Pe locul al treilea s-a clasat candidatul PSD, Daniel Băluţă, cu 20,50%, iar pe locul al patrulea candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 13,9%.

Ciprian Ciucu a câştigat votul în cinci dintre cele şase sectoare ale Capitalei.

Prezenţa la vot la scrutinul de duminică a fost de 32,71%.