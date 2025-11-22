Alegerile pentru Primăria Capitalei: Ciprian Ciucu propune o dezbatere electorală între primii cinci candidați din sondaje

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie.

„Astăzi, este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă. Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidaţi, aşa cum ne prezintă sondajele de opinie. O astfel de formulă are câteva virtuţi: 1. Fiecare dintre candidaţi poate influenţa semnificativ rezultatul alegerilor, primii cinci sunt percepuţi ca actori principali. 2. Acoperă bine întregul spectru ideologic şi este echilibrată, permiţând ca mesajele noastre să ajungă la oameni. Haideţi ca, în sfârşit, să vorbim şi despre viziuni şi proiecte”, a declarat candidatul PNL, într-un mesaj postat pe Facebook.

Campania electorală pentru desemnarea noului primar general al Capitalei începe sâmbătă, 22 noiembrie, şi se încheie pe 6 decembrie, la ora 7:00, transmite Agerpres.

În cursa electorală pentru ocuparea fotoliului de la Primăria Capitalei, lăsat liber de Nicuşor Dan după câştigarea prezidenţialelor, s-au înscris 18 candidaţi.

Un sondaj AtlasIntel pentru HotNews în perioada 12-14 noiembrie arată că pe primele cinci locuri în opțiunile bucureștenilor pentru postul de primar general se află Ciprian Ciucu – 19,2%, Daniel Băluță – 18,6%, Cătălin Drulă – 18,1%, Anca Alexandrescu – 17,9% și Ana Ciceală – 7,1%.

Și candidatul USR Cătălin Drulă și-a provocat adversarii din campanie la o dezbatere electorală, însă el i-a invitat explicit doar pe candidații PNL și USR.

„Îi chem din nou pe contracandidații mei Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, să vină la dezbateri, să discutăm deschis despre proiecte și despre ce facem pentru acest oraș și oamenii lui”, a scris Drulă, vienri seara, într-o postare pe Facebook.