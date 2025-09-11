Ciprian Ciucu: PSD nu vrea alegeri pentru PMB „în această perioadă, nu-mi e clar de ce” / Ce spune despre un candidat comun al coaliției

Primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu, a declarat, joi, că PSD a susținut că nu vrea alegeri pentru Primăria Municipiului București în această perioadă. El a afirmat și că nu își dorește un candidat comun al coaliției de guvernare pentru primărie, scrie News.ro.

„Partidul Social-Democrat a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă, nu mi-e clar de ce. Nu ne-a spus de ce, doar că nu vrea. Numai că aici nu este despre vrut sau despre nevrut, este despre a respecta legea. Eu, personal, vă daţi seama că din postura în care sunt, par foarte interesat şi foarte necredibil, dar colegii de la USR au făcut-o destul de convingător şi eu am argumentat suplimentar”, a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, în emisiunea Piaţa Victoriei, de la Europa FM, despre discuţiile din coaliţie privind stabilirea datelor alegerilor locale în Bucureşti.

Ciprian Ciucu a spus că „PSD poate să vină să candideze, poate să-şi facă alianţe electorale inclusiv cu USR sau cu PNL sau cu un partid extremist, dacă îşi doresc”.

„A organiza alegeri nu înseamnă că izolezi pe cineva. Doar organizezi alegeri. După care, vin discuţiile despre strategii electorale pe care le face altcineva. Poate să zică să facem alegerile, pentru că aşa e normal. Într-o democraţie, predictibilitatea alegerilor este esenţială. De aceea, legiuitorul a venit şi a zis, în atâta timp de la vacantarea postului. A dat predictibilitate. Nu poţi să laşi astfel de lucruri importante la arbitrariu cuiva. Sau un primar interimar pentru trei ani şi jumătate”, a completat Ciucu.

Întrebat dacă pledează pentru o candidatură comună a coaliţiei de guvernare PSD-PNL-USR la primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a fost categoric: „Nu”.

„Acest clivaj, coaliţie, putere versus extremişti, este un clivaj care nu trebuie să fie întreţinut. Din acest considerent, mi se pare că e idee proastă. Poate şi aceasta să fie pe masă până la urmă. Dar e important să avem alegeri, adică nu exclude cu totul astfel de variantă”, a spus el.

Cine va candida la Primăria București

Actualul primar al Sectorului 4, social-democratul Daniel Băluță, ar câștiga funcția de primar general cu 24%, în timp ce Cătălin Drulă (USR) s-ar clasa pe locul 2, cu 20%, iar Cristian Popescu Piedone (PUSL) și Ciprian Ciucu (PNL) ar lua fiecare 11%, potrivit unui sondaj CURS publicat pe 24 august.

La sfârșitul lunii iulie, realizatoarea Realitatea Plus, Anca Alexandrescu, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că vrea să intre în cursa pentru Primărie.

Cristian Popescu Piedone, care a fost demis din funcțiia de președinte ANPC, din cauza dosarului de corupție instrumentat de DNA, a declarat în luna mai că partidele care se recomandă drept proeuropene ar trebuie să aibă un candidat comun.

La începutul lunii august, liderii PSD au discutat și subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei, stabilind că vor face un sondaj pentru a numi candidatul partidului.

Pentru funcție s-au mai înscris public, până acum, Octavian Berceanu, Ana Ciceală, Dan Trifu, vicepreședintele fundației Eco-Civica, și Dan Cristian Popescu, fost viceprimar al Sectorului 2, în prezent consilier general ales pe listele PSD.

Data exactă pentru alegerile pentru Primăria Capitalei urmează să fie stabilită de coaliția de guvernare. Potrivit lui Cătălin Drulă, scrutinul ar putea avea loc în luna noiembrie 2025.