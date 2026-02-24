Ciprian Ciucu, replică pentru Daniel Băluță după scandalul la CGMB: „Instigă populaţia să nu plătească facturile”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru primarul general al capitalei, votează la o secție din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a denunțat un „circ politic” și „populisme” din partea PSD, după ședința CGMB pe tema proiectului cu facturi reduse eșuată din lipsă de cvorum. Potrivit primarului general, proiectul de hotărâre gândit de PSD este „praf în ochi” și inaplicabil.

„Circul politic este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru! În loc de soluții, PSD a ales să vină cu populisme vecine cu iresponsabilitatea. Și-au făcut și tricouri pentru circ, nu pentru soluții reale. Proiectul de hotărâre gândit de ei este inaplicabil în acest moment, totul este doar o mascaradă regizată”, a scris primarul general al Capitalei, într-un mesaj postat pe Facebook.

Reacția vine după ce ședinţa extraordinară a Consiliului General al Capitalei, unde urma să se voteze un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali, nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum.

Daniel Băluță, care s-a aflat în sală, l-a acuzat pe Ciucu că blochează intenționat acest proiect și a anunțat că social-democrații din Consiliu intră în grevă și nu vor mai veni la ședințe.

„S-au cocoțat pe o temă reală, starea proastă a sistemului de termoficare, și, în loc să vină cu soluții, care să îl echilibreze, instigă populația să nu plătească facturile. Ceea ce are potențialul de a-l destabiliza și mai mult, ceea ce ar putea duce la colapsul acestuia și la imposibilitatea de a asigura apa caldă și căldura atât cât poate duce sistemul, în anii următori”, a mai denunțat Ciucu.

Ciucu: Proiectul e praf în ochi

Ciprian Ciucu spune că acest proiect „este doar populism deșănțat, tipic PSD, tipic pentru piedoni”, și că nu aduce nimic nou.

„Proiectul de hotărâre praf-în-ochi nu aduce nimic nou. Contractele de furnizare prevăd clar: facturarea se aplică la energia măsurată, exact ce se aplică azi. POPULAȚIA NU PLĂTEȘTE ceea ce nu primește. Atunci când sunt probleme, Termoenergetica este deja penalizată conform contractului. Ca și în cazul STB, au scos termoficarea din subordinea directă a Primăriei, au creat și aici o entitate intermediară (ADI Termoficare), care penalizează Termoenergetica dacă nu livrează agent termic în parametri. Din păcate, ELCEN nu este penalizat, iar în acestă iarnă principale probleme au fost la CET Sud, la producție, nu la furnizare. ELCEN primește toți banii, temoenegetica acumulează pierderi”, a spus Ciucu.

Edilul general a mai explicat ce prevede „acestă proiect hotărâre – praf-în-ochi”.

„Proiectul PSD precizează că: „în cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populația are dreptul la diminuarea prețului, conform formulei de calcul stabilită prin regulament”. Acest lucru există deja! La subsolul blocurilor există un contor care înregistrează cantitatea și temperatura energiei termice livrate. Cetățenii plătesc exact ce și cât se livrează / consumă”, a mai explicat Ciprian Ciucu.

Primarul general a dat un exemplu:

„Dacă primesc apă caldă la 30 de grade, plătesc acea energie termică consumată pentru a încălzi apa de la cele aproximativ 5 grade (cât vine de la Apa Nova) până la cele 30 de grade. Altfel spus, dacă apa e călâie, e plătită ca fiind călâie. La fel e situația căldurii din calorifere: dacă sunt călâi, se plătește puținul furnizat, nu mai mult”, a mai spus Ciucu.

Edilul general a mai explicat și „de ce proiectul praf-în-ochi este inaplicabil”.

„Contractul de delegare aparţine ADITBI, nu PMB (HCGMB 466/2018). CGMB nu poate interveni unilateral; Contractul (cu toate anexele) este avizat de Consiliul Concurenţei pe 10 ani – orice modificare necesită reavizare. Altfel este nulă; Modificarea prin HCGMB a unor termeni contractuali (nu doar preţ) încalcă Legea 51/2006; În concluzie, acest proiect, promovat prin mascarada la care am asistat astăzi, creează un precedent periculos pentru toate serviciile publice şi blochează investiţiile şi finanţările”, a mai spus Ciprian Ciucu.

„În concluzie, acest proiect, promovat prin mascarada la care am asistat astăzi, creează un precedent periculos pentru toate serviciile publice și blochează investițiile și finanțările”, a conchis primarul general al Capitalei.

Ce prevede proiectul propus de PSD

Daniel Băluţă a anunțat pe 1 februarie că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului Bucureşti un proiect de hotărâre care să prevadă că, dacă Termoenergetica şi ELCEN nu livrează apă caldă şi agent termic în parametri, asociaţiile care primesc „apă călâie” să nu fie nevoite să plătească acest serviciu.

Astfel, potrivit proiectului, energia termică ar urma să fie furnizată populaţiei la parametrii contractuali conveniţi, conform unei diagrame actualizate care va fi anexată la contract.

În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii CGMB, Termoenergetica va fi obligată să actualizeze diagrama pentru furnizarea energiei termice către populaţie şi asociaţiile de proprietari.

„În cazul în care energia termică nu va fi furnizată la temperatura convenită contractual, conform diagramei, populaţia are dreptul la diminuarea preţului conform formulei de calcul stabilită prin regulament”, prevede proiectul.

De asemenea, în termen de 90 de zile, Termoenergetica va avea obligaţia de a propune şi stabili o formulă de calcul, pentru aplicarea diminuărilor de preţ.

Tot în termen de 90 de zile Termoenergetica va avea obligaţia iniţierii procedurii de negociere cu ELCEN privind condiţiile de exploatare a reţelei de termoficare şi de stabilire a noii diagrame de operare a sistemului, „compatibilă cu situaţia actuală a reţelei de termoficare”.