Ciprian Ciucu, replică pentru Nicușor Dan: „Acesta este «split-ul»”

Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele PNL, spune că în România există o confruntare între „un sistem ticăloşit”, interesat să-şi păstreze privilegiile, şi „o mişcare reformistă care încearcă să menţină ţara pe linia de plutire”.

Afirmația primarului general al Capitalei vine după ce președintele Nicușor Dan a evitat, marți seară, să spună dacă îl susține sau nu pe premierul Ilie Bolojan, spunând că „avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene”.

„Nu avem un «split». Avem un sistem ticăloșit care face totul pentru a-și păstra puterea, privilegiile și banii pe seama românilor și avem o mişcare reformistă care încearcă să țină țara pe linia de plutire”, a scris Ciprian Ciucu, în noaptea de marți spre miercuri, pe pagina sa de Facebook.

„Unde este dilema morală, că eu nu o văd? Acesta e «split-ul». «Pro-european» se referă la categoria a doua, cea cu linia de plutire”, a adăugat Ciucu.

PSD și AUR au depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului condus de liberalul Ilie Bolojan. Moțiunea va fi votată marți, 5 mai, de la ora 11.00.

În primele sale declarații după depunerea moțiunii, președintele Nicușor Dan a afirmat că își păstrează „echidistanța” față de părțile implicate în criza politică de la București.

Întrebat de reporteri, la Dubrovnik, în marja participării la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, dacă îl susține pe Ilie Bolojan sau nu, Nicușor Dan l-a descris pe premier drept „o persoană foarte serioasă”, dar a evitat să dea un răspuns concret.

„E o persoană pe care o respect, o persoană foarte serioasă, însă ce am constatat cu toții de mai mult timp este că avem un split (o divizare, n.r.) între două jumătăți ale direcției pro-europene. Față de această chestiune, care s-a transpus într-un act administrativ, o moțiune de cenzură, îmi păstrez echidistanța”, a spus Nicușor Dan.