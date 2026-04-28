Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat dacă îl mai susține pe Bolojan: „Avem un split”

Președintele Nicușor Dan a evitat din nou să spună dacă îl susține pe premierul Ilie Bolojan, după ce social-democrații au semnat alături de AUR moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Șeful statului a spus că își păstrează „echidistanța” între taberele aflate în conflict.

„E o persoană foarte serioasă, pe care o respect, însă avem un split între două jumătăți ale direcției pro-europene. Îmi păstrez echidistanța”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a evitat constant, în ultimele zile, să spună dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan.

Și cu o zi înainte, într-o intervenție la Digi FM, Nicușor Dan afirmase că nu poate susține public una dintre părți, invocând rolul constituțional de mediator.

Bolojan: „Intenția de a media este corectă, dar logica și bunul simț au rezultate în anumite condiții. În altele, nu au”

„Am avut o colaborare bună în toată această perioadă. Consider că pentru a putea face ceea ce trebuie pentru țară, în reprezentarea ei externă, în plan intern, trebuie să existe o colaborare președinte-premier”, a spus Bolojan, întrebat dacă a avut un partener în Nicușor Dan.

„Deciziile domnului președinte și le alege dânsul. Când am acceptat funcția știam că nu este o situație ușoară. Am încercat să duc cu demnitate acest mandat. Asta fac”, a mai spus Bolojan.

Premierul a comentat însă și rolul de mediator asumat de președinte: „Intenția de a media este corectă, dar logica și bunul simț au rezultate în anumite condiții. În altele, nu au”.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR va fi votată în 5 mai

PSD și AUR au depus marți moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul cu privire la intenția de a o depune fusese făcut luni, de social-democratul Marian Neacșu și Petrișor Peiu de la AUR, în timp ce președintele Nicușor Dan avea consultări la Cotroceni cu liderii coaliției destrămate, pe tema PNRR și a programului SAFE.

Moțiunea a fost semnată de 254 de parlamentari, iar pentru a duce la demiterea Guvernului Bolojan va avea nevoie de o majoritate de cel puțin 233 de voturi în plenul Parlamentului. PSD, AUR, POT, SOS, PACE și neafiliații au împreună 281 de voturi.

Conducerea Parlamentului a stabilit că moțiunea va fi citită miercuri, de la ora 12, și va fi votată în secret, cu bile, marți, 5 mai, de la ora 11.