Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, crede că, la modul teoretic, se poate discuta despre o comasare a municipiului Bucureşti cu judeţul Ilfov, dar se declară de-a dreptul „speriat” de o astfel de perspectivă, din cauza „problemelor fabuloase” care sunt în unele dintre localităţi.

Ciucu a afirmat într-un interviu la Digi 24, care va fi difuzat sâmbătă, că se poate discuta teoretic despre comasarea Capitalei cu judeţul Ilfov, citează News.ro.

„Din punctul meu de vedere, la nivel conceptual, teoretic, da, pentru că Ilfovul este o prelungire a Bucureştiului. Bucureştiul radiază dezvoltare în Ilfov, dar nu are niciun fel de control asupra a ceea ce se întâmplă în Ilfov. Pe de altă parte, mă şi sperie gândul. Adică să iei Chiajna în Bucureşti, cu problemele fabuloase de acolo, Popeşti-Leordeni, Voluntariul… Dumnezeule mare!”, a declarat Ciucu.

Primarul general al Capitalei crede că „la nivel teoretic, Bucureştiul ar trebui să rămână aşa cum este în acest moment, dar să aibă un cuvânt de spus puternic în ceea ce se întâmplă în Ilfov”.

„Cum ar fi să fie un fel de capitală de judeţ Bucureştiul, ca un fel de Consiliu Judeţean, că Primăria Capitalei poate să aibă un astfel de rol important şi să coordoneze ceea ce se întâmplă şi în Ilfov”, a adăugat primarul general.

Reorganizarea administrativ-teritorială a revenit în discuţia publică, majoritatea partidelor apreciind că este necesară.

Ministerul Dezvoltării a supus dezbaterii publice un proiect care prevede comasarea voluntară a localităţilor mici, care au mai puţin de 1.500 de locuitori.