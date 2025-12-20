Ciprian Ciucu vrea să aducă ELCEN în subordinea Primăriei: „Dacă nu ar fi Termoenergetica, ar intra direct în faliment”

ELCEN trebuie să vină la Primăria Capitalei, pentru că principalul client este Primăria Municipiului București, a declarat sâmbătă primarul general Ciprian Ciucu, transmite Agerpres.

El a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă în planurile de eficientizare a cheltuielilor, în cazul în care s-ar ajunge la insolvenţă, are în vedere STB şi Termoenergetica sau şi alte companii municipale.

„Dacă intră în insolvenţă Termoenergetica, intră în faliment automat, pentru că este a doua insolvenţă, ELCEN-ul. ELCEN-ul a primit fonduri importante de la Ministerul Energiei pentru a se retehnologiza. Ce înseamnă asta, o gigacalorie mai ieftină din producţie. Şi, dacă nu vor să intre în faliment, ar trebui să vină la masă, să stea de vorbă cu primarul general, Ministerul Energiei şi cu ceilalţi, să vedem, pentru că nu-mi place cum este definit obiectul de activitate principal al ELCEN, care…ei fac, de fapt, energie electrică şi doar ca un produs secundar dau agent termic în reţea. Eu aş zice că, dacă nu ar fi Primăria Capitalei şi Termoenergetica, ar intra direct în faliment ELCEN. Deci, nu am ce să pierd, a ajuns cuţitul la os. Deci, dacă Guvernul nu înţelege, miniştrii nu înţeleg, alte interese nu mă interesează, o să spun lucrurile aşa cum sunt. ELCEN trebuie să vină la Primăria Capitalei”, a arătat Ciucu.

Legat de STB, el a precizat că-şi va face o imagine clară asupra situaţiei de acolo, după ce va avea o discuţie cu ministrul de Finanţe şi, în special, cu sindicatele de la această societate.

„În general, îmi doresc să am o relaţie bună, bazată pe respect, pe transparenţă cu sindicatele din STB, care ştim că sunt foarte puternici. Şi în funcţie de cum se vor poziţiona faţă de ceea ce trebuie să se întâmple la STB, pot să stea de vorbă cu primarul general şi să avem o foarte bună reorganizare şi eficientizare la STB, decât să stea de vorbă cu judecătorul sindic. Eu cred că e mai uşor să stai de vorbă cu primarul general, decât cu judecătorul sindic”, a transmis Ciucu.

Ciprian Ciucu a anunţat că STB este aproape de faliment, acumulând datorii de peste un miliard de lei către bugetul de stat, mare parte provenind din neplata contribuţiilor pentru angajaţi.

„În acest moment, nu avem 2025, dar vă zic că este mult mai mult decât 2024, pentru că ştiu pe din afară, este 1,38 de miliarde astăzi, datoria pe care STB o are la ANAF. Deci din punctul meu de vedere, cu această datorie, dacă noi nu plătim la timp acele eşalonări pe care le-a gândit fostul primar general, aproape această societate este un faliment. Şi nu mi-este frică să pronunţ acest cuvânt. Deci, vorbim despre 1,38 de miliarde, încă o dată, datorii pe care STB le are către ANAF”, a afirmat Ciprian Ciucu, sâmbătă, în prima conferinţă de presă susţinută ca primar general al Capitalei.