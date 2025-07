Circuitul hârtiilor în Guvern. Cum a ajuns o finanţare europeană de 20 de milioane de euro să fie blocată timp de câteva luni 

Consiliul Naţional al Audiovizualului aşteaptă de câteva luni să poată cheltui banii primiţi printr-un grant european, meniţi să digitalizeze instituţia. Suma e în cont, dar nu poate fi accesată fără semnătura ministrului de Finanţe, Alexandru Nazare. La rândul său, Nazare spune că nu poate semna, pentru că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene modifică, la pachet, granturile şi creditele din PNRR. Iar ministrul MIPE, Dragoș Pîslaru, recunoaște situația și spune că a făcut deja demersuri pentru a remedia problema. Iar după ce HotNews a sunat să întrebe cât durează, situația s-a rezolvat.

CNA anunţa, la finalul lunii mai, că a câştigat un proiect în valoare de peste 20 de milioane de euro, pentru a moderniza instituţia cu echipament tehnologic, astfel încât să poată „analiza, supraveghea și interveni în timp real asupra conținutului audiovizual, în special în spațiul online”, potrivit unui comunicat.

Decizia de aprobare a proiectului fusese primită la începutul lunii, pe 8 mai, iar banii au fost oferiţi sub forma unui grant din fondurile de coeziune UE, pentru „transformarea CNA într-o autoritate digitală de nivel european”, arată un comunicat al instituţiei.

Ultima finanţare UE obţinută de CNA a fost în 2000, din fonduri PHARE, de preaderare.

Semnăturile care au oprit banii

Deşi aprobarea a venit încă din luna mai, banii sunt blocaţi la Ministerul Finanţelor pentru că lipseşte semnătura ministrului Alexandru Nazare, a spus Mircea Toma, membru CNA, la podcastul HotSpot de la HotNews.

„Pui întrebări și n-ai niciun răspuns. Cei care vorbesc cu noi ne spun: «Noi nu ştiam de proiectul acesta». Părem un fel de Prâslea care încurcă lumea pe acolo”, a spus membrul CNA. El susţine că, pentru ca banii să poată fi cheltuiţi, era nevoie de două semnături: de la Ministerul Dezvoltării şi de la Ministerul Finanţelor. A doua semnătură nu a mai venit.

Proiectul e menit să dureze trei ani, timp în care ar trebui să fie operaţionalizată o structură digitală a CNA. Proiectul se numeşte „Digitalizare pentru Eficientizare și o mai bună Comunicare în domeniul Audiovizual (DECA)” şi este finanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 – 2027.

Blocajul apare într-un context tensionat, în care Guvernul discută despre comasarea CNA cu ANCOM – autoritatea din zona telecom –, idee susținută public de preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, în contextul măsurilor de redresare bugetară luate de guvernul Bolojan.

Ce spune Ministerul Finanțelor

Ministrul Alexandru Nazare susţine că „nu există vreo legătură între discuţiile referitoare la comasări între instituții. Nu este vorba de o formalitate (semnătura ministrului, n.r.), ci de rigoare”, a explicat Nazare, la solicitarea HotNews.ro.

Acesta susţine că proiectul de modernizare al CNA nu poate fi încă demarat pentru că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene face modificări la Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Ce legătură au, însă, granturile europene din Fondul de Coeziune cu creditele pentru PNRR? Birocraţia.

Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare | Foto: Inquam Photos / George Călin

Potrivit lui Nazare, MIPE solicită Finanţelor, minister avizator, diferite modificări în cazul PNRR, însă le trimite pe toate în aceeaşi cerere, fără să diferenţieze care sunt granturi şi care sunt credite.

Soluţia ministrului: o „circulară”

„Le-am dat o circulară în care le-am spus clar: tot ce e grant vreau să vină separat! Sper că va veni separat, iar avizarea va merge mai repede. Cred că nu va dura mai mult de 2-3 săptămâni şi se totul se va clarifica. Dar perioada aceasta a fost o mare nebuloasă”, a explicat ministrul Alexandru Nazare pentru HotNews.ro.

„Proiectele acestea stau de nu-ştiu-când, iar la muntele de hârtii pe care-l mutăm acum dintr-un minister în altul, e chiar viteză, nu e întârziere. Trebuie să înţelegem ce presiune e pe fiecare! Eu am cerut această analiză de două săptămâni: care sunt unele proiecte şi care sunt celelalte proiecte”, a continuat acesta.

Solicitarea de diferenţiere a celor două surse de finanţare a venit însă joi, 17 iulie, în aceeaşi zi în care reporterul HotNews.ro a întrebat instituţia cu privire la proiectul CNA.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru recunoaşte situaţia: „Deja am trimis solicitări separate”, a răspuns acesta, pentru HotNews.ro.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru | Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

După o altă zi, vineri, 18 iulie, ministrul Finanțelor a și semnat aprobarea, potrivit unor surse.

La CNA încă sunt calculatoare din anul 2000

Proiectul de modernizare a CNA trebuie să asigure eficientizarea proceselor administrative interne, platforme digitale de interacţiune directă cu publicul, posturile media şi creatorii de conţinut, o analiză mai rapidă a conţinutului audiovizual inclusiv din social media, o platformă de educaţie media şi un centru de date pentru protejarea informaţiilor şi transparenţă în procesul decizional, a anunţat instituţia.

„În acest moment, noi încă mai avem calculatoare care au programul FoxPro, pe care le-am obţinut din fondurile de preaderare. Până nu demult, oamenii de la monitorizare culegeau la tastatură o dezbatere televizată în care strigă toţi deodată. Transcrierea unei dezbateri de două ori dura patru ore. Acum, folosim nişte softuri gratis. Deci, această finanţare este vitală”, a explicat Mircea Toma la podcastul HotSpot de la HotNews.ro.

„În condiţii de război informaţional, tu dezarmezi o instituţie care e în prima linie?”

Mircea Toma susţine că momentul este unul important, pentru că România se confruntă cu un val de atacuri informaţionale: spoturi online pro‑Putin circulă masiv, iar CNA e una dintre puținele instituții cu expertiză în identificarea și documentarea mesajelor toxice din spațiul media.

„Ceea ce s-a întâmplat în noiembrie a fost un atac! România era să-și piardă conducerea fără să se tragă un foc de armă. Războiul informaţional e război, nu e altceva! Poţi prelua controlul unei țări folosind inteligent, eficient și investind în asta, informație. Astăzi, România e invadată de clipuri care arată că Putin este salvatorul ei. Deci avem și autorul! Putin, el, personal apare în spoturi și ni se spune: «Românii pot avea un viitor fericit în Rusia». În plus, sunt români care spun că, dacă primesc arme, or să le folosească în primul rând împotriva trădătorilor români, şi nu împotriva ruşilor, care sunt OK. În aceste condiții, tu dezarmezi o instituție care este în prima linie a identificării acestor mesaje? Este iresponsabil!”