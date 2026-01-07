Circulație feroviară blocată temporar după ce un tren a lovit un TIR

Traficul feroviar între pe secţia Deda – Aluniş a fost blocat temporar miercuri după-amiaza, din cauza unui incident feroviar, informează Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA, printr-un comunicat, citat de Agerpres.

„Începând cu ora 16:56, pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Braşov, pe secţia de circulaţie Deda – Aluniş, a avut loc un incident feroviar la o trecere la nivel cu calea ferată. Incidentul s-a produs la kilometrul 248+870, la o trecere la nivel prevăzută cu indicatoare rutiere. Trenul de călători IR 1646, aparţinând CFR Călători, a lovit un autovehicul de tip TIR. În urma evenimentului nu s-au înregistrat victime”, se menţionează în comunicat.

Ca urmare a incidentului, circulaţia feroviară pe secţia Deda – Aluniş este blocată temporar, până la finalizarea intervenţiilor şi eliberarea liniei, precizează CFR.

Sucursala Regională de Căi Ferate Braşov a mobilizat personalul de specialitate pentru intervenţie la faţa locului. Echipele acţionează pentru asigurarea zonei, evaluarea infrastructurii feroviare şi reluarea circulaţiei în condiţii de siguranţă, conform procedurilor în vigoare, se arată în comunicat.