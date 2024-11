Ciucă: „Sunt un candidat cu profesie, nu un candidat de profesie/ Contracandidații mei se portretizează așa cum sunt, nu așa cum trebuie”

Președintele PNL Nicolae Ciucă a afimat, la întâlnirea regională a PNL de la Timișoara, că „binomul PSD-AUR” recurge la „mașiniațiuni” astfel încât alegerile prezidențiale să fie câștigate de către cei care vor „puterea totală” în România. „Eu nu sunt candidat de profesie, sunt un candidat cu profesie”, a mai spus liberalul.

„Nu am să zic niciun cuvânt despre contracandidații mei, pentru că au zis colegii mei mai devreme. Nu vreau să zic, pentru că zic singuri. De fiecare dată când au ocazia se portretizează așa cum sunt, nu așa cum trebuie pentru funcția de președinte al României”, a spus Ciucă la începutul discursului ținut în fața reprezentanților PNL din Banat.

„Mașinațiuni și instrumentări”

Președintele PNL susține că există riscul ca alegerile să nu fie libere, ci manipulate de către PSD și AUR. „Este important să le spunem românilor despre aceste mașinațiuni și instrumentări ale binomului PSD-AUR pentru ca în final în loc să câștige democrația, să câștige cei care vor puterea totală în România”, a afirmat Nicolae Ciucă.

El le-a cerut liberalilor să se mobilizeze în sprijinul candidaturii sale la președinție astfel încât PNL să fie reprezentat în turul II al alegerilor prezidențiale.

„Pentru mine este un moment în care mi-am asumat să candidez, pentru că am considerat că după ce am îmbrăcat uniforma militară, după ce am slujit țara, țara merită să-i dau înapoi tot ceea ce mi-a dat în acești ani (…) Merită oricând ai posibilitatea să dai înapoi tot ceea ce ți s-a dăruit. Nu sunt candidat de profesie, sunt candidat cu profesie”, a mai spus Ciucă.

O temă de campanie pentru PNL

De-a lungul campaniei, Nicolae Ciucă și alți lideri liberali au acuzat existența unei coaliții subterane între PSD și AUR astfel încât candidații celor două partide să ajungă în turul II al alegerilor prezidențiale.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, pe 24 octombrie, că în România există ameninţarea „coaliţiei toxice dintre PSD şi AUR”, ceea ce „deschide uşa influenţelor străine şi aduce declin economic ţării noastre”. Afirmația a fost făcută la o zi după ce Gigi Becali a afirmat că a discutat cu Viorel Hrebenciuc despre planurile PSD de a-l propulsa pe George Simion, liderul AUR în turul II al alegerilor prezidențiale.

„Valorile democratice sunt ameninţate. Ordinea mondială este în pericol. În România, această ameninţare are un nume: coaliţia toxică dintre PSD şi AUR, un PSD aurit de fapt, care deschide uşa influenţelor străine şi aduce declin economic ţării noastre. Este rolul nostru, celui mai mare partid liberal de dreapta, să oprim acest lucru. Am jurat să servesc şi să protejez ţara noastră, iar aceasta este cea mai bună modalitate de a o face”, a spus Nicolae Ciucă, la lansarea candidaturii sale la președinția României din partea PNL.

Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a susținut marți seara, 22 octombrie, la Realitatea TV, că fostul deputat PSD Viorel Hrebenciuc i-a vorbit despre planurile PSD de a-l duce pe liderul AUR, George Simion, în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis: «Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi». Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate”, a declarat Becali, la emisiunea „Culisele Statului Paralel”.