Ciucu, despre amenințările social-democraților cu ieșirea de la guvernare: „Să nu își imagineze PSD că PNL mai este atât de prost cum poate a fost în trecut”

Ciprian Ciucu, primar al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, l-a apărat pe premierul liberal Ilie Bolojan și a spus că partidul riscă să își piardă credibilitatea la nivel național dacă va lăsa PSD „să dicteze” pentru a mai sta la guvernare.

Întrebat duminică seară la Antena 3 despre referendumul intern anunțat de PSD cu privire la posibilitatea de a ieși de la guvernare și despre posibilitatea ca social-democrații să ceară schimbarea premierului, Ciucu a spus: „Să uite, pentru că vor arunca țara în instabilitate economică și tot ce s-a muncit în acest an se va pierde. Să uite!”.

„În primul și în primul rând, credeam că sunt oameni serioși – atunci când semnează ceva se și țin de acea semnătură. Au semnat un protocol, urmează o rotativă. Le e greu să își ia niște angajamente politice pe perioade scurte de timp? Nu vorbim de 10 ani, nu vorbim de cinci ani, vorbim de trei ani – un an și jumătate Partidul Național Liberal (dă premierul, n.r.), după care PSD”, a adăugat el.

Prim-vicepreședintele PNL a sugerat că în partidul său există oameni care ar prefera să stea „în siajul PSD” decât să iasă de la guvernare.

„Să nu își imagineze PSD că PNL mai este atât de prost cum poate a fost în trecut, în care decizii pentru PNL să se ia la PSD (…). Mă refer mai degrabă la trecutul recent, de dinainte de Bolojan (…). Dacă colegi de ai mei consideră că a mai sta în siajul PSD și a ne dicta PSD sau să ne vindem pentru ca un an de zile să mai stăm la guvernare, sau astfel de lucruri… Noi ne pierdem credibilitatea la nivel național”, a avertizat liberalul.

„Nu vreau să îi numesc (…), dar ei poate se știu”, a adăugat el.

Liderul PNL București a spus că partidul „trebuie să își regăsească sufletul”.

„Și și-a regăsit sufletul după ce a venit Ilie Bolojan. Cu demnitate a făcut ceea ce a avut de făcut”, a mai declarat Ciucu.