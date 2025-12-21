Ciucu i-a informat pe premier şi pe ministrul de Finanţe despre situaţia financiară „extrem de gravă” a Primăriei Capitalei / „Vor urma reforme, să nu aveţi nicio îndoială!”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu spune că i-a informat pe premierul Ilie Bolojan şi pe ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, cu privire la situaţia financiară extrem de gravă a Primăriei Bucureşti, el arătând că nu va aştepta doar soluţii de la Guvern şi vor urma reforme în Bucureşti. Primarul a anunţat că în întâlnire au stabilit, pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată de plată în luna ianuare, ca Guvernul să creeze un spaţiu suplimentar pentru un împrumut modic. În plus, s-a discutat şi despre un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, cât mai repede.

Primarul Capitalei spune că a avut în această seară o şedinţă de lucru la Guvern cu premierul Ilie Bolojan şi cu ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

”I-am informat cu privire la situaţia financiară extrem de gravă în care se află Primăria Municipiului Bucureşti şi a cauzelor (care tin de istoria recentă) care ne-au dus aici. Pe scurt, în ultimii 3 ani, Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei prin reducerea, în anii 2024 şi 2025, a cuantumului sumelor colectate din impozitul pe venit ce poate fi redistribuit către autorităţile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (ex. impozitul pe venit din pensii). Acesti bani NU au mai ajuns in Bucureşti, Guvernul i-a folosit pentru altceva; alocarea unor cote inferioare Primăriei Capitalei în raport cu primăriile sectoarelor, în timp ce PMB are responsabilitatea operării serviciilor mari de utilitate publică (termoficare şi transport public)”, scrie Ciucu pe Facebook.

El arată că, ”pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată de plată în luna ianuare, Guvernul va crea un spaţiu suplimentar pentru un împrumut modic”.

”De asemenea, am discutat şi de un mecanism prin care PMB să preia Elcen pe parcursul anului viitor, dar cât mai repede”, a anunţar primarul Capitalei. Ciprian Ciucu mai afirmă că un alt subiect a fost legea bugetului, astfel încât PMB să beneficieze de de o finanţare corectă începând cu anul 2026.

”Partea proastă a fost că reducerea fondurilor care au revenit Bucureştiului s-a suprapus pe accentuarea găurilor bugetare ale STB şi Termoenergetica. Să vă dau două cifre pentru a înţelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Braşovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil! Am spus ieri ca datoria curentă a PMB este de peste 2,1 miliarde de lei (a PMB doar către aceste societăţi plus altele, nu am mai adăugat şi datoriile lor către furnizorii lor). Este, cu aproximaţie, suma lipsă care nu a mai ajuns la PMB din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani de guvernele care s-au perindat”, explică Ciucu.

”Evident, nu voi aştepta doar soluţii de la Guvern! Vor urma reforme în Bucureşti, aici să nu aveţi nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine!”, menţionează Ciprian Ciucu.(news.ro)