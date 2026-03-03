Realitatea Plus, amendată de CNA pentru „trucul” folosit în ziua în care a fost nevoită să-și suspende emisia

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a anunțat că în ședința de marți a decis să aplice Realitatea Plus o amendă de 2.500 de lei pentru că în 19 februarie, când emisia postului de televiziune a fost suspendată timp de trei ore, textul sancțiunii care rula pe post în acel interval nu a fost difuzat și pe canalele de social media de pe YouTube și TikTok. Tot marți a fost stabilită o sancțiune și pentru România TV, de 20.000 de lei.

CNA a spus că sancțiunile au fost decise pe baza rapoartelor întocmite de Direcția Monitorizare ca urmare a autosesizării și a sesizărilor primite.

România TV a fost sancționat pentru știrile din 23 ianuarie, când, potrivit CNA, postul a prezentat titluri ca: „Rezista de la Mediu mai provoacă o criză a apei”; „Acuzații: Investițiile de la 11 baraje, blocate total”; „Alimentarea cu apă în pericol”; „Criza de apă în care ne aruncă iar habarnista Rezist”; „11 baraje blocate de ministră, alimentarea cu apă în pericol”.

Realitatea Plus a fost amendat pentru că, în 19 februarie, când emisia postului de televiziune a fost suspendată timp de trei ore, nu a difuzat textul sancțiunii de la acel moment și pe canalele de social media Tu decizi (YouTube) și Realitatea Plus (TikTok).

În 19 februarie, emisia postului Realitatea Plus a fost suspendată trei ore ca urmare a unei sancțiuni, între 18:00 și 21:00. În acest interval, în loc de emisia obișnuită a televiziunii, a fost difuzat textul sancțiunii. Pagina de Media remarca atunci că măsura nu a fost aplicată și pe canalul de YouTube „Tu decizi”, unde postul şi-a continuat programul obişnuit.

Decizia CNA de a suspenda emisia a fost luată după numeroase încălcări ale legislației audiovizuale care au avut loc, timp de 10 zile, în perioada 1-21 noiembrie 2025, înainte de începerea oficială a campaniei electorale pentru Primăria Capitalei. Zece emisiuni au fost cu probleme în acest interval.