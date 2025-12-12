CNA: Acuzațiile șefei Curții de Apel la adresa TVR sunt „un atac la libertatea presei” și „o încercare de intimidare”

Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședintele Consiliului Național al Audiovizualului, a declarat vineri că afirmația făcută de președinta Curții de Apel București, conform căreia difuzarea la TVR a documentarului Recorder despre Justiție este „instigare împotriva ordinii constituționale”, este în opinia sa „un atac la rolul constituțional al TVR și la libertatea presei”.

Jucan a publicat un amplu mesaj pe Facebook în care a argumentat de ce în opinia sa „afirmația nu este doar eronată, ci profund iresponsabilă și incompatibilă cu înalta funcție ocupată de persoana care e formulat-o”.

„Când unul dintre cei mai importanți actori ai sistemului judiciar din România sugerează public faptul că o investigație jurnalistică – difuzată și de postul public de televiziune, în baza misiunii sale legale – ar reprezenta «instigare împotriva ordinii constituționale», nu mai asistăm la o simplă opinie personală, ci la o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și la o tentativă de intimidare a presei”, a spus membrul CNA, într-un mesaj publicat pe Facebook.

El apreciază că afirmația judecătoarei Liana Arsenie are „trei teze grave”:

„că prezentarea documentarului la TVR ar constitui «atacul politicului instituționalizat»;

că documentarul ar fi doar un «un film foarte artistic, cu pretenții de documentar»;

că difuzarea acestuia ar reprezenta «instigare publică împotriva ordinii constituționale».”

Vicepreședintele a subliniat, înainte de toate, că un jurnalist de investigație nu este un procuror iar rolul lui este „să acționeze cu bună credință, rigoare, verificare și interes public clar”, precum un magistrat.

„Difuzarea investigației Recorder pe postul public de televiziune NU este un exces”

„A cere presei să producă doar ceea ce ar trece de testul unui rechizitoriu înseamnă, de fapt, a limita rolul presei și a o obliga să dubleze concluziile autorităților statului, nu la a investiga / chestiona însăși instituțiile statului”, a afirmat Jucan.

Reprezentantul CNA a subliniat că Societatea Română de Televiziune, prin TVR, este un serviciu public autonom de interes național, independent editorial, care are obligația de a asigura pluralismul informației, libera exprimare și informarea corectă a opiniei publice.

„Prin urmare, difuzarea investigației Recorder pe postul public de televiziune NU este un exces, ci se încadrează direct în misiunea legală de informare asupra «treburilor publice»; NU este, în sine, un «atac al politicului instituționalizat», ci este un exercițiu de informare și transparență asupra unui domeniu fundamental al statului de drept”, a mai spus vicepreședintele forului care reglementează audiovizualul.

El a subliniat că jurnalismul de investigație este esențial pentru democrație, fiind considerat un „câine de pază” al acesteia.

„A reduce un astfel de demers jurnalistic la un «film foarte artistic, cu pretenții de documentar» este, desigur, un drept la opinie, dar este – în egală măsură – o minimizare retorică a rolului de control democratic pe care îl are un jurnalist de investigație. Totul se agravează în momentul în care în aceeași afirmație este introdusă acuzație de «instigare publică împotriva ordinii constituționale». Efectul nu mai este doar unul polemic ci de delegitimare potențial penală a activității jurnalistice”, a comentat Jucan.

„O încercare de intimidare, nicidecum o opinie”

După ce a analizat din punct de vedere juridic „instigarea împotriva ordinii constituționale”, așa cum e definită în Codul Penal, Jucan consideră că „este pur și simplu o încercare de intimidare, nicidecum o opinie”.

„Este afirmația în cauză un atac la rolul constituțional al TVR și la libertatea presei? Cateogric, voi spune DA!”, a mai scris Jucan.

„A pune sub semnul întrebării, cu limbaj cvasi-penal, simplul fapt că TVR difuzează o investigație jurnalistică este în contradicție stridentă cu însăși protecția constituțională de care beneficiază TVR și orice entitate media”

Invocarea „instigării împotriva ordinii constituționale” în acest context nu este justificată și reflectă o lipsă de respect pentru libertatea de exprimare, a subliniat Jucan.

„Este o dovadă a lipsei reflexului democratic în privința libertății de exprimare și o lipsă de control emoțional într-un moment de expunere publică”, a mai spus vicepreședintele CNA.