CNA a somat „Insula Iubirii”. Peste 100.000 de copii o urmăreau minut de minut: „Ce văd la TV e model de comportament”

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a somat public postul Antena 1 pentru conținutul emisiunii „Insula Iubirii”, în urma zecilor de reclamații primite privind conținutul nepotrivit pentru minori.

CNA a stabilit miercuri că show-ul trebuie să aibă marcajul „15” (interzis minorilor sub 15 ani) în colțul ecranului, în loc de „12” (interzis sub 12 ani). Din acest motiv, emisiunea ar trebui mutată după ora 23:00, și nu de la ora 22:00, așa cum este difuzată în prezent, potrivit Paginademedia.ro.

Organizaţia Salvaţi Copiii a fost una dintre vocile principale care au sesizat forul audiovizual, reclamând faptul că reality-show-ul conține „elemente de sexualizare a relațiilor, reprezentări degradante ale femeilor și comportamente care nu ar trebui prezentate copiilor ca modele de relaționare”.

„După atâtea decenii de exprimare media independentă, încă nu se înţelege că, la 10 sau 12 ani, ceea ce vede un copil la televizor nu e divertisment, ci model de comportament”, se arată în poziția oficială a organizației, semnată de președintele executiv Gabriela Alexandrescu.

Salvați Copiii avertizează că un astfel de format „nu are nimic în comun cu educaţia despre consimţământ, respect şi responsabilitate”.

Peste 100.000 de copii au urmărit Insula Iubirii

Organizația invocă date de audiență care arată că emisiunea ajunge la un număr mare de minori, inclusiv la cei sub 12 ani.

Potrivit acestor date, vineri, 16 octombrie, show-ul a fost urmărit, în medie, minut de minut, de 104.050 de copii (4-12 ani) și de 71.850 de adolescenți (13-17 ani). În ziua următoare, cifrele au fost de 90.170 de copii și 60.140 de adolescenți.

Din aceste statistici rezultă că publicul cu vârste între 4 și 12 ani l-a depășit pe cel adolescent cu 45%, respectiv 50%, deși emisiunea avea marcajul „12”.

Datele confirmă concluziile unui studiu realizat de Salvaţi Copiii în 2025. Atunci, 47,5% dintre copiii cu vârste între 8 și 14 ani declarau că urmăresc emisiunea aproape în întregime. Dintre aceștia, 74,7% o vizionau singuri, nota de apreciere acordată formatului fiind de 6,58 din 10.