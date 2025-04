CNSAS: Crin Antonescu a dat o declarație la Securitate despre un coleg profesor. Nu i se poate atribui calitatea de informator

Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a eliberat o adeverință care atestă că Crin Antonescu, candidatul la prezidențiale al coaliției PSD-PNL-UDMR, nu a fost colaborator sau informator al Securității, scrie G4Media. Cu toate acestea, cercetătorii CNSAS au descoperit o declarație dată de Antonescu în 1988, despre un coleg profesor de la Școala din Niculițel (jud. Tulcea), declarație semnată cu numele său, nu cu nume conspirativ.

18:17

Crin Antonescu susține acum o conferință de presă:

Știrea inițială: Numele lui Crin Antonescu a fost descoperit într-un dosar de urmărire care viza un profesor din Niculițel, indicat cu inițialele C.Ș.

„În cadrul cercetarii informative inițiate de Securitate asupra domnului C.Ș., precum si a anturajului acestuia, titularul adeverinței (Crin Antonescu – n.red.), profesor de istorie la Școala generală Niculițel și prieten apropiat cu C.Ș., a fost convocat de organele de Securitate și a dat o declarație, datată 13.01.1988, olografă, semnata cu numele real”, se spune în adeverința elaborată de CNSAS.

Consiliul a decis că situația intră sub incidența prevederii din OUG 24/2008 care stipulează că „persoana care a furnizat informații cuprinse în declarații, procese-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei și procesului, în stare de libertate, de reținere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată și condamnată, nu este considerata colaborator al Securității”

„Având în vedere faptul că nota de constatare nr. DI/I/355 din data de 31.03.2025 nu consemnează existența altor documente sau informații privind relația cu organele de Securitate, în cazul domnului ANTONESCU George Crin Laurentiu nu se poate reține calitatea de colaborator al Securității, în sensul legii. Totodata, potrivit notei de constatare nr, DI/I/355 din data de 31.03.2025, în urma verificărilor întreprinse până la data de 31.03.2025 nu au rezultat documente sau informatii privind apartenenta la structurile fostului Minister de Interne, in calitate de ofiter sau subofiter de Securitate sau Militie, astfel incat in cazul domnului ANTONESCU George Crin Laurentiu nu se poate retine calitatea de lucrator al Securitatii, in sensul legii”.

Nota de constatare nu poate fi consultată decât de titularul adeverinței, adică doar de Crin Antonescu, a decis CNSAS, ceea ce este o premieră, notează G4Media.

Accesul la nota de constatare, restricționat

CNSAS a restricționat accesul la nota de constatare care a stat la baza emiterii adeverinței, arătând că doar Crin Antonescu o poate consulta. „Nota de constatare pe care s-a întemeiat adeverința poate fi consultată de titularul adeverinței la sediul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității”, se arată în document.

De asemenea, în adeverință nu este prezentat niciun fragment din declarația lui Crin Antonescu, ceea ce este o altă premieră.

Potrivit legii, candidații la președinție sunt verificați din oficiu de către CNSAS în ce privește eventuala colaborare cu Securitatea, de fiecare dată când candidează.

„Nu am colaborat sub nicio formă cu fosta Securitate, lucru certificat de CNSAS în 2005, 2008 și 2009, cu toate actele”, spunea Crin Antonescu în ianuarie 2011, pe când era președinte al PNL.