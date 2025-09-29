Coaliția a ajuns la un acord privind rectificarea bugetară. Proiectul va fi publicat azi în dezbatere publică / Când vrea Guvernul să-l adopte 

Liderii coaliției de guvernare, de la PSD, PNL, USR, UDMR și Minorități au avut luni dimineața, de la ora 10:00, o ședință finală privind rectificarea bugetară. Ei au convenit ca astăzi proiectul să fie publicat în transparență decizională, iar, ulterior, acesta să fie adoptat într-o ședință de Guvern de miercuri sau joi, conform purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

La întâlnirea care a început luni la ora 10:00 și s-a încheiat după aproximativ două ore au participat premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Cseke Attila, Ionuț Moșteanu și Varujan Pambuccian, conform Agerpres.

„Ședința coaliției pe tema rectificării s-a încheiat, proiectul va fi publicat azi și, în funcție de avizare, va fi adoptat de Guvern miercuri sau joi”, a transmis presei purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Cum se împart banii

Liderii coaliției au discutat joi, înaintea ședinței de Guvern, despre ministerele care vor primi sau care vor pierde bani în urma rectificării bugetare. Potrivit formei de vineri a proiectului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va pierde 3 miliarde de lei, conform surselor politice consultate de HotNews.

Bani în plus vor primi Ministerul Muncii (2,5 miliarde lei), Transporturilor (2,1 miliarde), Sănătății (250 de milioane), Casa Națională de asigurări de Sănătate (3,5 miliarde). Aceste sume sunt rotunjite și nu reprezintă varianta finală a rectificării.

„Se asigură tot ce înseamnă investiții pe proiectele de infrastructură și proiecte naționale. Plus lucrurile sociale – pensii, salarii, alocații etc. Suma totală care se da efectiv în plus este de 22,8 mld de lei, la o țintă de deficit de 8,4%”, spun surse din coaliție pentru HotNews.

Liderii coaliției au mai stabilit și că în luna noiembrie va mai avea loc o nouă rectificare bugetară.

Proiectul trebuia să fie public de vineri, însă ministrul de Finanțe a invocat nevoia unei „analize”

Proiectul privind rectificarea bugetară era programat să fie făcut public vinerea trecută, după cum anunțase chiar premierul Bolojan, însă ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a susținut că a discutat „calendarul actualizat” cu premierul, având în vedere nevoia de „analiză și decizii responsabile”.

„Am discutat împreunǎ cu Premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitǎrilor şi nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesitǎ analizǎ şi decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare şi pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele urmǎtoare, iar până la finalul sǎptǎmânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat”, a scris Nazare pe Facebook vineri.

Premierul Ilie Bolojan a spus miercurea trecută, într-o conferință de presă susținută la Guvern, că „cel mai târziu vineri dimineața” proiectul privind rectificarea bugetară va fi publicat „în transparență decizională în vederea consultării”.

Și președintele Nicușor Dan a comentat subiectul, menționând că cea mai importantă discuție din coaliție săptămâna aceasta este cea legată de rectificarea bugetară.