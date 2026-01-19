Coaliția nu a mai discutat teme mari, spune liderul UDMR / Despre amenințările PSD: „Astăzi nimeni n-a vorbit de lăutar, de schimbatul orchestrei”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că în ședința de luni a coaliției nu a vorbit nimeni despre o eventuală ieșire de la guvernare, în ciuda afirmațiilor făcute în spațiul public de unii dintre social-democrați.

Întrebat luni seară la Euronews despre declarația secretarului general al PSD cu privire la „schimbarea lăutarului”, o aluzie la o posibilă ieșire de la guvernare, liderul UDMR a răspuns: „Astăzi nimeni n-a vorbit de lăutar, de schimbatul orchestrei”.

„Astăzi n-au fost astfel de discuții în coaliție, nici din partea PSD, nici din partea USR, și nici nu vreau să intru eu în declarațiile colegilor mei din coaliție, care au fost făcute la un moment dat, într-un anumit context, fiindcă nu știu la ce s-au gândit când au făcut aceste declarații”, a continaut el.

„În ultima perioadă nu prea am discutat despre teme mari”

Kelemen Hunor a spus că în coaliție s-a vorbit inclusiv „despre necesitatea abordării anumitor teme politice mai grele”.

„Dacă am discutat așa, mai în contradictoriu, am discutat despre Mercosur și am discutat despre necesitatea abordării anumitor teme politice mai grele, că noi, în coaliție, nu discutăm despre strategii, nu discutăm despre chestiuni politice importante pe termen mediu, pe termen lung, pentru România. Noi stingem incendii și mai aprindem focul în altă parte”, a afirmat liderul UDMR.

El a spus că astfel de teme nu sunt abordate „fiindcă nimeni nu a propus chestia asta” și pentru că există și cazuri când trebuie să participe, de exemplu, ministrul de resort sau un consilier prezidențial.

„Noi, nu astăzi, nu ieri, niciodată în ultima perioadă nu prea am discutat despre teme mari și este o greșeală (…). Nimeni nu ne împiedică, dar astăzi am luat hotărârea că lunar vom face câte o discuție politică și nu doar discuții pe probleme punctuale, că și alea trebuie discutate”, a mai declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.