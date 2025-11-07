Cod QR pe bonul fiscal: Sancțiunile pentru firme, amânate din nou. Noul termen (proiect OUG)

Sancțiunile pentru firmele care emit bon fiscal fără ca acesta să conţină codul de identificare fiscală al beneficiarului, numărul de identificare al bonului și alte date sub formă de cod QR urmează să fie suspendate până la data de 1 noiembrie 2026, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență (OUG) pus în transparență de Ministerul Finanțelor.

Citește mai departe pe StartupCafe.ro.