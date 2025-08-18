Cod roșu de furtună în sudul țării. Zonele vizate de avertizarea ANM

Meteorologii au emis, luni seară, o avertizare cod roșu de furtună pentru localități din județele Olt și Teleorman, unde sunt anunțate averse torențiale, grindină de mari dimensiuni și vijelii puternice.

Potrivit ANM, avertizarea este valabilă între 18:42 și 19:30 pentru localitățile Mihăești și Seaca din județul Olt. În județul Teleorman, sunt vizate Roșiorii de Vede, Peretu, Măldăeni, Scrioaștea, Troianul, Vedea, Călmățuiu de Sus, Rădoiești, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Sfințești și Stejaru.

„Se vor semnala: Grindină de medii şi posibil mari dimensiuni (peste 4 cm), vijelie puternică cu viteze de peste 80…90 km/h, averse torenţiale (25…40 l/mp), frecvente descărcări electrice”, a transmis ANM, conform News.ro.

Avertizare meteo în București

Bucureștiul se află luni sub avertizare cod galben de vreme instabilă, valabilă până la ora 23:00. Meteorologii au anunțat că spre seară și noaptea vor fi perioade cu averse (cantități de apă în jurul a 15 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări după orele amiezii (rafale de 40…50 km/h). Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 15…17 grade.

Foto: Mona Makela, Dreamstime.com